به گزارش خبرنگار سياسي مهر، آيت الله امامي كاشاني خطيب جمعه تهران در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به به انفجارهايي كه دركربلا، كاظمين و كويته در روز عاشورا رخ داد گفت: اسلام از روز اول دشمن داشت و دشمنان ازابتدا به دنبال كوبيدن اسلامي كه پايگاهي جهاني داشت بودند ضمن اينكه يكي از برخوردهاي محوري دشمنان ايجاد اختلاف ميان مسلمين بوده است.

وي با اشاره به پيشرفت تكنولوژي كه باعث ارتباط سريع حكومتها با يكديگر شده است ودردنياي امروز افكار از جايي به جاي ديگر به سرعت انتقال پيدا مي كند گفت: در نقطه اي از زمين حكومتي بوجود آمده كه بر پايه مردم و جمهوري است به شكلي كه مردمش همه چيز را بر پايه دين مي خواهند واعلام مي كنند كه منادي دين و مديريت دين درغيبت كبري بايد ولايت فقيه باشد كه امروز دنياي استكبار با چنين چيزي مواجه شده است و مخالف آن است.

خطيب جمعه تهران با اشاره به تشكيل جمهوري اسلامي ايران گفت: استكبار اين شرايط را نمي پسندد ضمن اينكه نمي خواهد اين به جاي ديگري راه پيدا كند لذا هر سال در روز بزرگداشت نهضت عاشورا كه پايه و اساس حكومتهاي ديني امروزي و زنده نگه دارنده اسلام ناب محمدي است حملاتي چون انفجارهاي عاشوراي كربلا وكاظمين را انجام مي دهد كه البته به نام دين، اين خشونتها و جهالتها را انجام مي دهند درحاليكه پشت همه اين جنايتها و طغيانها آمريكا و اسرائيل هستند حتي اگر ادعا كنند كه با اعضاي گروه القاعده مخالف هستند و در پي دستگيري آنها هستند، اينان خود القاعده را ايجاد كرده اند و رشد داده اند.

امامي كاشاني گفت: حضور آمريكا و اشغالگران نظامي ورسوبات كثيف رژيم بعث درعراق باعث شده كه نوعي ناهماهنگي و ناامني در اين كشور ايجاد شود كه براي مقابله با اين وضعيت بايد همه باهم وحدت كلمه داشته باشند و در راستاي وحدت و دين مبين اسلام و زيرسايه مرجعيت ديني حركت كنند، و اين علاجي است كه مردم هوشيار بايد براي جلوگيري از رخنه دشمنان در پيش بگيرند.

امامي كاشاني تصريح كرد: دشمنان در پي جلوگيري از وحدت كلمه و يكپارچگي مسلمانان و بدنبال از بين بردن ريشه هستند كه قيام امام حسين و واقعه كربلاست ضمن اينكه مي خواهند مردم را از حضور در اماكن متبركه دور كنند كه خداوند نمي گذارد كه چنين شود.

وي خطاب به ملت ايران گفت: ملت مومن و عاشق امامت ايران اسلامي بايد براي رفتن به اتبات عاليات به دستورات نظام و مسئولين مربوطه توجه كنند.

امامي كاشاني در ادامه به سالگرد تاسيس كميته امداد امام خميني (ره) اشاره كرد و گفت: امروز كمك به مردم نه تنها اجري را كه در روايات آمده است دارد بلكه چون در طريق كمك به نظام جمهوري اسلامي است اجري دو چندان دارد.

خطيب جمعه تهران در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به برگزاري انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي گفت: انتخابات مجلس با همه مباحث پيرامونش انجام شد و نشان داد كه مردم به چه شكل هستند و چه مي خواهند و چگونه درصحنه حاضر مي شوند. اكثريت ملت ما كه نيرومند و قوي بودند در انتخابات حضور پيدا كردند و اميدواريم كه منتخبين به سلام مردم پاسخي جدي دهند، كه اگر درست جواب دادند مردم راضي مي شوند.

