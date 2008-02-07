نتایج و رده بندی گروه های پنجگانه آسیا در پایان دور نخست

به گزارش خبرگزاری مهر، همانطور که پیش بینی می شد تیم های مطرح فوتبال آسیا رقابت خود در دور نخست از مرحله گروهی مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 در قاره آسیا را با پیروزی آغاز کردند. استرالیا در خانه با 3 گل قطر را در هم کوبید، ژاپن با 4 گل بر تایلند فائق آمد، کره جنوبی ترکمنستان را با 4 گل بدرقه کرد و عربستان نیز موفق به شکست 2 برصفر سنگاپور شد.

در همین حال تیم ملی فوتبال کشورمان در ورزشگاه آزادی مقابل سوریه تن به نتیجه تساوی بدون گل داد. تیم ملی فوتبال عراق، قهرمان مسابقات فوتبال جام ملت های آسیا نیز در ورزشگاه الاهلی شهر دبی مقابل چین با نتیجه تساوی یک بریک متوقف شد تا به همراه ایران تیم های ناکام دور نخست از مرحله گروهی مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 در قاره آسیا باشند.

- نتایج کامل دیدارهای روز گذشته مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 در قاره آسیا و جداول گروه های پنجگانه این رقابت ها به شرح زیر است:

گروه 1

* استرالیا 3 - قطر صفر

گل ها: بلیک کندی (11)، تیم کاهیل (18) و مارکو برشیانو (33)

* عراق یک - چین یک

گل ها: هوار ملا محمد (51 - پنالتی) برای عراق و ژنگ ژی (75) برای چین

جدول رده بندی گروه 1:

1- استرالیا 3 امتیاز، 2- چین یک امتیاز، 3- عراق یک امتیاز، 4- قطر بدون امتیاز

گروه 2

* ژاپن 4 - تایلند یک

گل ها: یاسوهیتو اندو (21)، یوشیتو اوکوبو (54)، یوجی ناکازاوا (65) و سی چیرو ماکی (90) برای ژاپن و تیراتپ وینوتای (22) برای تایلند

* عمان صفر- بحرین یک

گل : علا هبیل (15)

جدول رده بندی گروه 2:

1- ژاپن 3 امتیاز- تفاضل گل 3+، 2- بحرین 3 امتیاز- تفاضل گل 1+، 3- بحرین بدون امتیاز- تفاضل گل 1-، 4- تایلند بدون امتیاز- تفاضل گل 3-

گروه 3

* کره جنوبی 4 - ترکمنستان صفر

گل ها: کواک تای هی (43)، سئو کی هیئون (83 و 57) و پارک جی سونگ (70)

* اردن صفر- کره شمالی یک

گل: هنگ یانگ جو (44)

جدول رده بندی گروه 3:

1- کره جنوبی 3 امتیاز- تفاضل گل 4+، 2- کره شمالی 3 امتیاز- تفاضل گل 1+، 3- اردن بدون امتیاز- تفاضل گل 1-، 4- ترکمنستان بدون امتیاز- تفاضل گل 4-

گروه 4

* لبنان صفر- ازبکستان یک

گل: عادل احمدوف (45)

* عربستان 2 - سنگاپور صفر

گل ها: یاسر القحطانی (38) و مالک معاذ (81)

جدول رده بندی گروه 4:

1-عربستان 3 امتیاز- تفاضل گل 2+، 2- ازبکستان 3 امتیاز- تفاضل گل 1+، 3- لبنان بدون امتیاز- تفاضل گل 1-، 4- سنگاپور بدون امتیاز- تفاضل گل 2-

گروه 5

* ایران صفر- سوریه صفر

* امارات 2 - کویت صفر

گل ها: محمد سعید الشحی (14) و فیصل خلیل (53)

جدول رده بندی گروه 5:

1- امارات 3 امتیاز، 2- سوریه یک امتیاز، 3- ایران یک امتیاز، 4- کویت بدون امتیاز