محوطه تاریخی "کنارصندل" از مهمترین مراکز باستانی جهان است

یوسف مجیدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باید توجه بیشتری به حفاریهای انجام شده در مناطق باستانی شهرستان جیرفت صورت گیرد.

وی با اشاره به اهمیت کشف تمدن تاریخی در این منطقه افزود: اقدامات لازم برای ثبت جهانی تپه های باستانی کنار صندل جیرفت انجام شده و هم اکنون در نوبت ثبت جهانی هستیم.

مجیدزاده با اشاره به انعکاس جهانی حفاریهای کنارصندل خاطرنشان کرد: نتایج کشفهای صورت گرفته در این منطقه در نشریات معروف دنیا از جمله مجلات معتبر ایتالیا چاپ می شود و محققان از آن آگاه می شوند.

وی عنوان کرد: یک مستند تاریخی نیز از کشفیات این مناطق به صورت یک فیلم در آمریکا ساخته شده که نشان از اهمیت دادن محققان جهان به این منطقه دارد.

مجیدزاده بیان داشت: حفاریهای صورت گرفته در این مناطق شامل کنارصندل شمالی و جنوبی و قلعه کوچک می شود که تکمیل این حفاریها چند نسل به طول خواهد انجامید.

وی یادآور شد: کشفیات کنارصندل نشان می دهد که این منطقه از لحاظ باستانی بسیار غنی و متعلق به یک تمدن چند هزار ساله است.

سرپرست هیئت کاوشهای باستان شناسی کنارصندل جیرفت ادامه داد: تمدن ایلام بخشی از تمدن بزرگی است که قلب آن در جیرفت به چند هزار سال پیش برمی گردد و بی شک تمدن کنار صندل جیرفت کهن ترین تمدن بشر است که باید به طور ویژه به آن پرداخته شود.