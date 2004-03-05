بيش از سه ميليون گيگاوات ساعت برق توسط نيروگاه مسجد سليمان توليد شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران ، فاز نخست اين نيروگاه كه از آبان ماه سال گذشته توليد آزمايشي خود را شروع كرده داراي چهار واحد نيروگاهي به ظرفيت يك هزار مگاوات است و عمليات احداث آن با توجه به بهره برداري از چهارمين واحد آن در آبان ماه سال جاري داراي 5/99 درصد پيشرفت فيزيكي مي باشد.

بنابراين گزارش با بهره برداري از فاز نخست نيروگاه ظرفيت توليد برق آبي كشور معادل 50 درصد افزايش يافته است و پس از بهره برداري از چهارمين واحد فاز نخست اين نيروگاه عمليات احداث فاز دوم شتاب بيشتري خواهد يافت. اين در حالي است كه هم اكنون داراي 5/20 درصد پيشرفت در بخش تجهيزاتي نيروگاهي و 41 درصد پيشرفت كلي پروژه است.

پيش بيني مي شود فاز نخست اين نيروگاه دراوايل سال آينده توسط رياست محترم جمهوري افتتاح شود.

گفتني است: در صورت تكميل نهايي پروژه توسعه اين نيروگاه ظرفيت نيروگاه به 2000 مگاوات افزايش خواهد يافت.

اين گزارش مي افزايد: اگر چه سد مسجد سليمان صرفا جهت توليد برق احداث شده اما ضمن ايجاد 12 هزار فرصت شغلي در زمان اجرا، ظرفيت مناسبي در زمينه جذب گردشگر و پرورش آبزيان در منطقه ايجاد كرده است.