به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران ، فاز نخست اين نيروگاه كه از آبان ماه سال گذشته توليد آزمايشي خود را شروع كرده داراي چهار واحد نيروگاهي به ظرفيت يك هزار مگاوات است و عمليات احداث آن با توجه به بهره برداري از چهارمين واحد آن در آبان ماه سال جاري داراي 5/99 درصد پيشرفت فيزيكي مي باشد.
بنابراين گزارش با بهره برداري از فاز نخست نيروگاه ظرفيت توليد برق آبي كشور معادل 50 درصد افزايش يافته است و پس از بهره برداري از چهارمين واحد فاز نخست اين نيروگاه عمليات احداث فاز دوم شتاب بيشتري خواهد يافت. اين در حالي است كه هم اكنون داراي 5/20 درصد پيشرفت در بخش تجهيزاتي نيروگاهي و 41 درصد پيشرفت كلي پروژه است.
پيش بيني مي شود فاز نخست اين نيروگاه دراوايل سال آينده توسط رياست محترم جمهوري افتتاح شود.
گفتني است: در صورت تكميل نهايي پروژه توسعه اين نيروگاه ظرفيت نيروگاه به 2000 مگاوات افزايش خواهد يافت.
اين گزارش مي افزايد: اگر چه سد مسجد سليمان صرفا جهت توليد برق احداث شده اما ضمن ايجاد 12 هزار فرصت شغلي در زمان اجرا، ظرفيت مناسبي در زمينه جذب گردشگر و پرورش آبزيان در منطقه ايجاد كرده است.
از ابتداي آغاز به كار آزمايشي تاكنون
بيش از سه ميليون گيگاوات ساعت برق توسط نيروگاه مسجد سليمان توليد شد
نيروگاه سد مسجد سليمان تا پايان بهمن ماه امسال بيش از سه ميليارد كيلو وات ساعت انرژي برق توليد كرده است.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران ، فاز نخست اين نيروگاه كه از آبان ماه سال گذشته توليد آزمايشي خود را شروع كرده داراي چهار واحد نيروگاهي به ظرفيت يك هزار مگاوات است و عمليات احداث آن با توجه به بهره برداري از چهارمين واحد آن در آبان ماه سال جاري داراي 5/99 درصد پيشرفت فيزيكي مي باشد.
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