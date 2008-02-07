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۱۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۴۶

/تکواندو بین المللی جام فجر/

مسئولان فدراسیون جهانی و اتحادیه تکواندو آسیا وارد تهران شدند

میهمانان خارجی مسابقات تکواندو بین المللی جام فجر دقایقی پیش با استقبال سید محمد پولادگر وارد تهران شدند.

به گزارش خبرنگارمهر ، دای سون لی، رئیس اتحادیه تکواندو آسیا، یان تی کین نماینده فنی فدراسیون جهانی و کی سوک لی، نایب رئیس اتحادیه تکواندو آسیا به همراه کانگ شین چال، سرمربی تیم ملی پومسه ایران میهمانان ویژه بیستمین دوره رقابت های بین المللی جام فجر هستند که دقایقی پیش با استقبال سید محمد پولادگر و سید حسین عباسی رئیس و دبیر فدراسیون تکواندو کشورمان از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) وارد تهران شدند.

مسئولان فدراسیون جهانی و اتحادیه تکواندو آسیا در هتل المپیک اقامت خواهند داشت و ساعت 19:30 امروز راهی بندرعباس می شوند. 

مسابقات تکواندو بین المللی جام فجر بیستم و بیست و یکم بهمن ماه در سالن فجر شهرستان بندرعباس برگزار خواهد شد.

کد مطلب 634630

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