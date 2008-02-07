40 هزار نفر در گیلان در برگزاری انتخابات مجلس هشتم شرکت دارند

به گزارش خبرنگار مهر در رودسر، اکبر درزی، صبح پنجشنبه در حاشیه افتتاح پروژه های دهه فجر در رودسر، اظهار داشت: در این دوره از انتخابات یک میلیون و 732 هزار و 138 نفر واجد شرایط رای دادن در استان هستند.

درزی خاطرنشان کرد: دو میلیون برگ تعرفه آرا نیز برای رای گیری آماده شده است.

وی همچنین افزود: 292 نفر در گیلان برای نمایندگی مجلس هشتم نامنویسی کرده اند در حالی که دوره قبل 266 نفر داوطلب نمایندگی مجلس هفتم بودند و 13 نفر به مجلس راه یافتند.

درزی عنوان کرد: از مجموع 292 داوطلب مجلس هشتم، 16نفر زن و 276 نفر مرد هستند.

درزی بیان داشت: با توجه به اینکه در دوره قبل، 54 درصد واجدین شرایط رای به پای صندوق های رای آمدند، امید می رود در این دوره که یک میلیون و 732 هزار و 138 نفر واجد شرایط رای هستند، میزان مشارکت به مراتب از دوره قبل بیشتر باشد.

معاون استاندار گیلان خاطرنشان کرد: در شهر رشت 76 نفر و در شهرهای انزلی و آستارا هر کدام با هشت نفر داوطلب مجلس هشتم، بیشترین و کمترین میزان ثبت نامی در سطح استان را به خود اختصاص داده اند.

درزی عنوان کرد: دو هزار و 400 صندوق رای در سطح استان پیش بینی شده که از این تعداد دو هزار صندوق ثابت و 400صندوق سیار است.

معاون سیاسی استاندار با بیان اینکه این دوره به لحاظ سطح تحصیلات و توان اجرایی نسبت به دوره قبل متفاوت بوده است، یادآور شد: 144 نفر لیسانس، 106نفر فوق لیسانس و 42 نفر دکترا در انتخابات هشتم نام نویسی کرده اند.

درزی از فراهم بودن شرایط 100 درصدی برگزاری انتخابات مجلس هشتم در گیلان خبر داد و افزود: انتخابات مجلس یک انتخابات شهرستانی و منطقه ای است و نسبت به سایرانتخاباتها از حساسیت بیشتری برخوردار است.

وی یادآور شد: زمینه سازی برای امنیت، برقرای مشارکت مردم، دعوت برای حضور و حفظ روحیه آرامش و نشاط برای شرکت با صلابت هرچه تمامترمردم در انتخابات مجلس هشتم وزارت کشور از ماه های قبل تمهیدات لازم برای این انتخابات در پیش گرفته است.