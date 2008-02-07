انقلاب اسلامی تولید علم و خود باوری را برای ملت ایران به ارمغان آورد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله عباس واعظ طبسی نماینده ولی فقیه در خراسان و تولیت آستان قدس رضوی در دیدار با جمع زیادی از دانش آموزان مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی استان خراسان رضوی افزود: امروز به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی حضور مؤثر جوانان ما در بالاترین سطوح علمی دنیا و کسب موفقیتهای بزرگی در زمینه انرژی هستهای، سلولهای بنیادی، پرتاب کاوشگر به فضا و امثالهم شگفتی جهانیان را موجب شده است.
وی که همزمان با 17 بهمن روز "انقلاب اسلامی، جوانان، خودباوری و تولید علم" سخن میگفت، اظهار داشت: تحقق انقلاب اسلامی در مخیله هیچ یک از نخبگان سیاسی دنیا نمیگنجید، اما حضرت امام(ره) با یک رهبری مدبرانه و با استفاده از استعدادها و زمینههای موجود و آشنا کردن مردم به تکالیف دینی و سیاسی خود، انقلابی را رقم زد که پس از گذشت 29سال، در دنیا کشوری به اندازه آن مستقل، متکی به خود، آزاد و خود باور وجود ندارد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه علت دشمنی کشورهای غربی با جمهوری اسلامی به خاطر هویت، اصالت، استغنا، استعداد و توانایی بالای ملت ماست، تصریح کرد: در طول سه دهه گذشته در هر مقطعی مطالعه شود، توطئههای دشمنان خنثی شده و در آینده نیز با هوشیاری مسئولان و حمایت مردم، هر توطئهای بینتیجه خواهد ماند.
وی با اشاره به جمعیت جوان کشور گفت: سیاستگزاران و برنامهریزان باید بهگونهای عمل کنند که بین نسل گذشته که سالهای قبل از انقلاب را تجربه کردهاند با نسل جوان گسست ایجاد نشود.
وی تصریح کرد: با جوانگرایی و احترام به جوانان در کنار مسائلی همچون ارتقای سطح اطلاعات سیاسی و اجتماعی و اعتماد به نفس آنها می توان انقلاب اسلامی را از یک آسیب جدی مصون داشت.
آیت الله واعظ طبسی خطاب به دانشآموزان گفت: امروز جهاد شما، مطالعه و تعمیق پایههای فکری و اعتقادی، درک منطقی اسلام و دفاع از آموزههای اسلامی در برابر فلسفههای بیگانه است.
وی با اشاره به اهمیت انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: امروز چهره هایی که میتوانند در جهت مصالح ملی کار کنند و اهداف انقلاب را پیش ببرند، هدف اصلی دشمن هستند و سیاستی که توسط دشمنان دربارة بهشتیها و رجاییها اعمال شد، هنوز کهنه نشده است.
نماینده ولی فقیه در خراسان تأکید کرد: یک جوان انقلابی باید مجموعهای از علوم، تفکرات و فلسفهها باشد و مسائل سیاسی را بشناسد تا تحت تأثیر شایعات دشمن قرار نگرفته و در عرصههای مهم سیاسی نظیر انتخابات، حضوری فعال و آگاهانه داشته باشد.
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