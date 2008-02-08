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۱۹ بهمن ۱۳۸۶، ۹:۵۸

شیخ الازهر:

گفتگو عامل اشاعه صلح و مبارزه با افراط است

گفتگو عامل اشاعه صلح و مبارزه با افراط است

شیخ الازهر طی دیدار با نمایندگانی از کلیسای آلمان در مصر، بر اهمیت احترام به مقدسات تأکید و گفتگو را راهکاری برای اشاعه صلح و مبارزه با خشونت و افراط عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامیک نیوز، در پی دیدار گروهی از کلیسای انگلیکن آلمان با محمد سید طنطاوی شیخ الازهر در قاهره، وی به اهمیت احترام به دیگران، مقدسات و عقاید مسلمانان تأکید کرد و همه را به اعتدال و میانه‌روی در اسلام فراخواند.

در این دیدار شیخ الازهر گفتگو را راهکار و عاملی برای حفظ و حراست از منافع انسانی، اشاعه صلح، امنیت، مبارزه با خشونت و افراط عنوان کرد.

طنطاوی با اشاره به اینکه اسلام  از هر گونه اعمال خشونت آمیز و ارعاب مبرا است، یادآور شد: برخی باعنوان اسلام به فعالیتهای خشونت‌آمیز تن می‌دهند که این‌گونه فعالیتها خارج از شیوه معتدلانه اسلامی است.

این گروه آلمانی که از کلیسای انگلیکن به مصر آمده بودند هدف از دیدار خود را تصحیح مفاهیم نادرست از اسلام در خارج از کشورهای اسلامی‌ خواندند تا به شیوه اعتدالی اسلام نزدیک شوند.

آنها بر اهمیت گفتگوی تمدنها و فرهنگها و تقریب فرهنگهای اسلام وغرب به منظور تحقق تفاهم مشترک و رفع افکار نادرست تأکید کردند.

کد مطلب 634648

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