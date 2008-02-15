آیه روز:
یوم یبعثهم الله جمیعا فینبئهم بما عملوا أَحصاه الله ونسوه والله على کل شیءٍ شهِید .
در روزى که خدا همه آنان را برمی انگیزد ، آنگاه به اعمالى که انجام داده اند ، آگاهشان می کند ، اعمالى که خدا حساب همه آنها را برشمرده است در حالى که آنان آن را فراموش کرده اند و خدا بر هر چیز گواه است .
سوره مجادله، آیه 6
ذکر روز جمعه:
احادیث امروز:
حضرت رسول (ص) فرمودند:
من عمل علی غیر علم ، کان ما یفسد اکثر مما یصلح .
هر که بی علم عمل کند ، بیش از آنچه اصلاح کند، افساد خواهد کرد .
نهج الفصاحه ، ص 622 ، ح 3058
امام علی (ع) در نهج البلاغه :
اول عوض الحلیم من حلمه ان الناس انصاره علی .
نخستین نتیجه ای که شخص حلیم از حلم خود می برد این است که مردم در برابر جاهل و نادان از او حمایت خواهند کرد .
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