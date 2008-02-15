آیه روز:

یوم یبعثهم الله جمیعا فینبئهم بما عملوا أَحصاه الله ونسوه والله على کل شیءٍ شهِید .

در روزى که خدا همه آنان را برمی انگیزد ، آنگاه به اعمالى که انجام داده اند ، آگاهشان می کند ، اعمالى که خدا حساب همه آنها را برشمرده است در حالى که آنان آن را فراموش کرده اند و خدا بر هر چیز گواه است .

سوره مجادله، آیه 6

ذکر روز جمعه:

احادیث امروز:

حضرت رسول (ص) فرمودند:

من عمل علی غیر علم ، کان ما یفسد اکثر مما یصلح .

هر که بی علم عمل کند ، بیش از آنچه اصلاح کند، افساد خواهد کرد .

نهج الفصاحه ، ص 622 ، ح 3058

امام علی (ع) در نهج البلاغه :

اول عوض الحلیم من حلمه ان الناس انصاره علی .

نخستین نتیجه ای که شخص حلیم از حلم خود می برد این است که مردم در برابر جاهل و نادان از او حمایت خواهند کرد .