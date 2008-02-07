وحدت اصولگرایان باید تقویت شود / تولید علم نیاز امروز انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی مقاومت بسیج که صبح امروز در همایش "دانشجو، انتخابات و مشارکت حداکثری" در دانشگاه تربیت معلم تهران سخن می گفت، با بیان این مطلب اظهار داشت: امروز پس از گذشت سالها مرزهای سیاسی در داخل کشور به هم ریخته وما در هر مقطع شاهد تغییر و تحولاتی بوده ایم. زمانی گروههایی با عنوان های چپ و راست، نیروهای ارزشی و غیر ارزشی وجود داشتند اما امروز ما شاهد جریان کامل تری به نام اصولگرایی هستیم که شکل گیری این جریان بعد از 27 سال، انقلاب در انقلاب است.

وی افزود: امروز اقشار مختلف جامعه به خصوص بسیجیان وظیفه ای سنگین بر عهده دارند و آن مراقبت کردن از این جریان و از بین بردن ضعف های موجود در جبهه اصولگرایی است.

فرمانده نیروی مقاومت بسیج خاطر نشان کرد: امروز بعد از 27 سال جریان اصولگرایی در کشور زنده شده و در دو قطب حاکمیت ما یعنی قوه مقننه و قوه مجریه قرار گرفته است که این امر را باید ارج نهیم و از آن حمایت کنیم.

به گفته وی، در دو قوه مجریه و مقننه نیروهای اصولگرایی وجود دارند و در این راستا گام بر می دارند البته قوه قضائیه قوه ای مجزا از این دو قوه است ولی امیدواریم این قوه نیز اصولگرایی را دنبال کند.

فرمانده کل سپاه پاسداران خطاب به دانشجویان بسیجی گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند بسیجی باید در صحنه حضور داشته باشد و از این روند حمایت کند چرا که متاسفانه آفت هایی در جریان اصولگرایی وجود دارد که باید جلوی آنان گرفته شود.

جعفری گفت: امروز متاسفانه در بحث مدیریت و هماهنگی در بین مدیران در جبهه اصولگرایی اختلاف نظرهایی به چشم می خورد البته این امر طبیعی است و همانطور که حضرت امام خمینی (ره) فرمودند این اختلاف نظرها از رحمت و نعمت است اما با این حال خوشبختانه شاهد وحدت تشکیلاتی در جریان اصولگرایی هستیم که نتایج کار نیز مشخص است.

وی با بیان اینکه آسیب های بسیاری مقابل جریان اصولگرایی وجود دارد، گفت: اگر ما امروز به این مشکلات بی توجهی کنیم باید مطمئن باشیم که به سادگی اهداف از دستمان خارج خواهد شد باید تلاش ها در این راه و با این نگاه که مشکلات را باید مرتفع کرد در صحنه حضور داشته باشیم و به فعالیت های خود ادامه دهیم که در این راستا بسیج می تواند با رعایت زمینه های راهبردی آن مسیر توسعه را هموار سازد.

فرمانده سپاه حضور حداکثری و اتحاد اصولگرایی را یکی دیگر از اصول مهم در جریان اصولگرا خواند و گفت: بسیجیان یک وظیفه فردی و یک وظیفه تشکیلاتی دارند که باید این دو را از هم تفکیک کنیم و در این مقطع حساس به وظایف خود عمل کنیم. خوشبختانه امروز وحدت اصولگرایان که نقطه استراتژیک این جریان است باید تقویت شود، چرا که امروز خطوط و مرزبندی ها نسبت به چند سال گذشته مشخص است ولی با این حال مرز بندی هایی که جناح مقابل اصولگرایی دارد برای اقشارمختلف مردم روشن نیست. پس بسیج که بخشی از جامعه است باید احساس تکلیف کند و بداند که راه خود را چگونه باید طی کند.

سرلشگر جعفری در بخش دیگری از سخنان خود به برخی مشکلات کشور اشاره کرد و گفت: اگر امروز ما در کشور مشکلی داریم به اعتقاد بنده ریشه در ضعف های علمی است آن هم نه در علوم پزشکی بلکه در علوم انسانی.

وی خاطر نشان کرد: اگر ما در نوع مدیریت ، اقتصاد، سیاست داخلی و خارجی با مشکلاتی روبرو هستیم، اینها ریشه به همین موضوع دارد یعنی اینکه ما در علوم انسانی عقب هستیم و از علوم انسانی غربی ها که برای 40 سال قبل است در مدیریت خود استفاده می کنیم و مدیران آینده خود را بر اساس همین امر در دانشگاه ها تربیت می کنیم.

فرمانده نیروی مقاومت بسیج ادامه داد: امروزمتاسفانه در دانشگاه های ما علوم انسانی که بر مبنای اسلامی و فرهنگ ایرانی باشد تدریس نمی شود، اهمیت تولید علم در رشته های علوم انسانی امروز در جامعه ما بسیار ضروری است و اگر مجموعه بسیج و مجموعه سازمان های مختلف این نهاد مردمی با این نگاه تکلیفی به این موضوع نگاه کنند و زمینه های آن را فراهم کنند قطعا مشکلات اساسی برطرف خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به رخدادهای سالهای اخیر کشور اشاره کرد و گفت: در سالهای اخیر ما دیدیم که ملت ایران نسبت به جریان و اهداف انقلاب از خود رویکرد خاصی را نشان داده است که صحنه انتخابات نیز یکی از این موضوعات است. ملت ایران با حمایت همه جانبه خود از انقلاب اسلامی باعث تحقیر و شکست دشمن در داخل و خارج شده ولی با این حال باید مراقب باشیم چرا که مبارزه انقلابیون با ضدانقلابیون چه در داخل و خارج تمام نشده بلکه پیچیده تر نیز شده است.

فرمانده سپاه تاکید کرد: امروز نیاز است که طرفداران انقلاب اسلامی خود را طوری دیگر برای دفاع از انقلاب آماده کنند.

وی در ادامه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص مجاهدت و تولید علم در کشور اشاره کرد و گفت: همانطوریکه رهبر معظم انقلاب تاکید دارند امروز انقلاب ما بیش از گذشته به تولید علم نیاز دارد چرا که توسعه کشور و آینده روشن انقلاب به وجود علوم پیشرفته بستگی دارد.

سرلشگر جعفری ادامه داد: امروز تهدید از مرزهای ایران عبور کرده و مبارزه انقلابیون غیر ایرانی در جهان و منطقه برای دفاع از ایران نشانگراین امر است که شکست اسرائیل از حزب الله یک پیام برای انقلاب اسلامی داشت وآن اینکه انقلاب ما جهانی شده و همان راهی که ملت ایران رفته است ملت های دیگر جهان نیز ادامه می دهند.

وی با طرح این پرسش که وظیفه امروز ما در برابر انقلاب چیست، تصریح کرد: امروز ما باید نگاه های راهبردی در انقلاب اسلامی داشته باشیم و با این تفکر به آینده انقلاب نگاه کنیم چرا که نیازمندی های امروز و آینده ما با یکدیگر متفاوت است.

فرمانده نیروی مقاومت بسیج یادآور شد: همانطور که می بینید رهبر معظم انقلاب بارها در جلسات مختلف به ویژه در جمع جوانان و دانشجویان بر نهضت نرم افزاری و تولید علم تاکید دارند، این نیاز انقلاب ما است و آن قشری که می تواند این نیاز را برآورده کند دانشجویان به خصوص دانشجویان بسیجی هستند پس اولین تکلیفی که رهبری بر دوش شما نهاده اند جهاد در صحنه های علمی است.

سرلشگر جعفری گفت: اگر امروز همه ما نام مقدس بسیج را همراه داریم باید بدانیم که تکلیفمان چیست؟ باید بدانیم انتظاری که نظام از ما دارد چیست؟ و در آن راستا مجاهدت کنیم.

وی ادامه داد: بسیجی معنایی جز مجاهدت در راه خدا ندارد حال اگر با این نگاه به خود و نام مقدسی که یدک می کشیم نگاه کنیم چاره ای جز پاسخگویی به نیازهای آینده انقلاب نداریم. البته این امر سخت است ولی باید با نگاهی جهادی با این موضوع برخورد کنیم تا نیازهای انقلاب برطرف شود.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به گذشت سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: امروز پس از 30 سال شاهدیم که به لطف پروردگار ومجاهدت انقلابیون و ملت ایران اسلامی این انقلاب همچنان در مسیر اولیه خود پرقدرت و با عظمت و با اقتدار در حال حرکت است. این انقلاب یکی از پدیده های انقلابی بی نظیر جهان است که در طول تاریخ بشریت وجود دارد و به راه خود ادامه می دهد.

سرلشگر جعفری ادامه داد: انقلاب اسلامی در سال های اخیرحوادث مختلفی را پشت سر گذاشته و با تامل آن امروز به مقطعی رسیده است که در جهان نام انقلاب اسلامی و ایران محور گفتگوهاست.

فرمانده نیروی مقاومت بسیج تاکید کرد: امروز ما باید برای آینده ای سخت تر خود را آماده کنیم و باید خود را برای تامین نیازهای آینده انقلاب آماده کنیم. چرا که خیلی ها هستند چه در داخل و چه در خارج مخالف انقلاب اسلامی ما هستند.