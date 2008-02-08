یهودیان افراطی در اطراف مسجدالاقصی تظاهرات کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسلم، گروهی از یهودیان افراطی شهر قدس اشغالی چهارشنبه شب در میان تدابیر شدید امنیتی اسرائیل با خشونت و غضب با هدف سیطره بر مقدسات مسلمانان یورش بردند.

شاهدان عینی اعلام کردند گروههای یهودیان در تظاهرات در شهر قدس مستقیم به مسجدالاقصی رفته و شعارهای نژادپرستانه و کینه توزانه سردارند و بر حق خود در قرار دادن هیکل موهوم در مکان مسجدالاقصی تأکید کردند.

این در حالی است که شیخ تیسیر تمیمی قاضی القضات فلسطین و رئیس شورای عالی قاضیات شرعی در این خصوص اظهار داشت: رژیم اشغالگر اسرائیل مسئول همه این حملات و نادیده گرفتن احساسات مسلمانان است.

قاضی القضات فلسطین طی بیانیه‌ای تصریح کرد: تلاشهای یهودیان افراطی اخیراً افزایش بسیاری یافته است، به‌طوری‌که از آغاز سال 2008 میلادی بیش از 80 بار به منظور سیطره کامل بر مسجدالاقصی و تخریب آن و قرار دادن هیکل موهوم یورش آورده‌اند.

وی با اشاره به اینکه مسجدالاقصی با همه حیاط، رواقها، قبه ها و چاهها از آن مسلمانان است، خواستار توقف سریع، متحدانه و جدی برای حمایت از مسجدالاقصی شد.