نفت پالایشگاه 500 هزار بشکه ای امارات از ایران خریداری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "رویترز"، شرکت "کوالیتی انرژی" امارات قصد دارد تا پالایشگاهی با ظرفیت روزانه 500 هزار بشکه نفت تاسیس کند.

عادل العطیبی مدیراجرایی این شرکت، اعلام کرد: مهمترین مسئله برای این پالایشگاه تامین نفت است و پیشنهاد این شرکت برای تامین نفت پالایشگاه، کشور ایران است.

وی افزود: اگر برای خرید نفت از ایران به توافق رسیدیم، شرکت "کوالیتی انرژی" خط لوله ای را از جنوب ایران به امارات ایجاد خواهد کرد.

این شرکت همچنین قصد دارد تا از نفت عراق نیز برای تامین نفت مورد نیاز این پالایشگاه استفاده کند.

این در حالی است که منابع اماراتی اعلام کردند، این پالایشگاه 4 تا 5 سال آینده راه اندازی می شود و هزینه ساخت این پالایشگاه 12.8 میلیارد دلار برآورد شده است.