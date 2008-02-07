حمله توپخانه ای اسرائیل به یک مدرسه / شهادت 7 فلسطینی دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در حمله نخست که در جبالیا واقع در شمال نوارغزه رخ داد؛ سه فلسطینی شهید و یک نفر دیگر زخمی شد که وی نیز در بیمارستان به شهادت رسید.

حمله دوم نیز که در محله التفاح واقع در شمال غزه به وقوع پیوست؛ منجر به شهادت دو فلسطینی و زخمی شدن چهار نفر دیگر شد. حال سه نفر از زخمی ها وخیم گزارش داده شده است.

در این دو حمله هوایی که با جنگنده های بدون سرنشین رخ داد، شش مبارز فلسطینی به شهادت رسیدند.

منابع حماس نیز اعلام کردند: نیروهای زمینی ارتش رژیم صهیونیستی به محله التفاح در شمال غزه یورش برده اند.

نظامیان رژیم صهیونیستی در این یورش با گلوله تانک یک مدرسه را در بیت حانون در شمال نوارغزه هدف قرار دادند که در نتیجه آن یک معلم شهید و سه دانش آموز نیز زخمی شدند.