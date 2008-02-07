ابلاغیه دبیر شورای جدید آموزش، پژوهش و فناوری / تشکیل ستاد ویژه زیست فناوری

دکتر عباس صاحبقدم لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این نامه که به تمامی شوراهای ادغام شده در شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری ابلاغ شده بر اینکه کمیسیونها و کارگروههای شوراها با همان شدت و قوت به کار خود ادامه دهند تأکید شده است.

دبیر سابق شورای عالی زیست فناوری وظیفه کمیسیون هماهنگی شورای عالی زیست فناوری را حمایت، هدایت و نظارت بر اجرای مصوبات زیست فناوری عنوان کرد و گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی 13 مصوبه در زمینه زیست فناوری داشته است که چندی پیش توسط ریاست جمهوری به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد اما مصوباتی که در شورای عالی زیست فناوری انجام شده است به مرحله ابلاغ نرسیده اند.

وی در مورد تشکیل ستاد ویژه زیست فناوری اظهار داشت: این ستاد مورد موافقت معاونت اول ریاست جمهوری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گرفته است و چند وزارتخانه ذیربط نیز موافقت خود را برای این منظور اعلام کرده اند.

لطفی گفت: همچنین از سوی دیگر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اعلام کرده است لایحه ویژه ای برای ساماندهی شوراها قبل از 3 ماه تعیین شده به مجلس ارائه می شود.

دبیر سابق شورای عالی زیست فناوری گفت: تمامی بیوتکنولوژیستها با ایجاد ساختاری ویژه زیست فناوری در صورت عدم ایجاد شورای عالی زیست فناوری موافق هستند. به دلیل اینکه زیست فناوری از سنخ سایر شوراهایی موجود در شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری نیست و باید برای آن ساز و کار ویژه ای در نظر گرفت.

وی با اشاره به فعالیتهایی که شورای عالی زیست فناوری قبل از ادغام انجام داده بود گفت: این شورا در سال جاری 3 بار تشکیل جلسه داد و چند مصوبه نیز به تصویب رسانده بود اما پس از ارائه بحث ادغام، مصوبات معطل مانده اند.

لطفی اضافه کرد: کمیسیون هماهنگی شورا نیز قبل از بحث ادغام به طور مرتب تشکیل می شد و پس از آن دچار وقفه شد که هم اکنون با ابلاغ نامه دبیر شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری که با ادغام 12 شورا تشکیل شده و شورای عالی زیست فناوری نیز جزء آن است، کمیسیون هماهنگی شورا مجددا آغاز به کار کرده است.

به گزارش مهر، شورای عالی زیست فناوری چندی پیش با مصوبه دولت به همراه 12 شورای عالی در شورای جدید به نام شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری ادغام شد و از آن موقع تا کنون وضعیت این شورا بلاتکلیف باقی مانده است و بحث ایجاد ستاد ویژه زیست فناوری به دلیل عدم سنخیت زیست فناوری با 12 شورای دیگر در شورای عالی جدید مطرح شد. محققین و متخصصین بیوتکنولوژی کشور بر ایجاد ستاد و یا ساختار ویژه ای برای زیست فناوری اصرار می کنند اما تا کنون تصمیم جدی در این رابطه گرفته نشده است و شورای عالی زیست فناوری در میان شوراهایی مانند آموزش، نهضت سوادآموزی و .. ادغام شده است.