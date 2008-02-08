بحث انحلال ستاد ائتلاف بی معنی است

مرتضی حاجی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : باید منتظر آینده بود و بر اساس اتفاقات افتاده اتخاذ تصمیم کرد.

وی در پاسخ به این سئوال که با توجه به انصراف محمدرضا عارف از کاندیداتوری در انتخابات مجلس هشتم آیا تکلیف سر لیست ائتلاف اصلاح طلبان در این انتخابات مشخص شده است یا خیر؟ گفت : ابتدا باید تکلیف لیست اصلاح طلبان مشخص شود سپس در مورد سرلیست به بحث نشست.

رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در تهران افزود : اکثر کاندیداهای ستاد ائتلاف رد صلاحیت شده اند و بر این اساس ما در بستن لیست با مشکل مواجه هستیم.

حاجی در مورد بحثهای مربوط به انحلال ستاد ائتلاف اصلاح طلبان، گفت : بحث انحلال ستاد ائتلاف معنی ندارد، اما همواره تأکید کرده ایم که هرجا انتخابات به صورت رقابتی برگزار شده اصلاح طلبان با تمام توان در آن شرکت کردند.

وی تصریح کرد : تا 14 اسفند که زمان اعلام نتایج قطعی بررسی صلاحیتها است منتظر نخواهیم نشست و ظرف چند روز آینده نحوه ادامه حضور در انتخابات را مشخص خواهیم کرد.

رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در تهران در ادامه در پاسخ به این سئوال که از کاندیداهای ستاد ائتلاف کسی هست که نسبت به ردصلاحیت خود اعتراضی نکرده باشد، گفت : بله تعدادی از دوستان نسبت به ردصلاحیت خود اعتراضی نکرده اند اما بعید می دانم تعداد آنها زیاد باشد، البته توصیه ما به دوستان این بوده است که نسبت به ردصلاحیت خود به شورای نگهبان اعتراض کنند.