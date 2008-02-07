راه اندازی تستهای سه گانه تشخیص ناهنجاری های پیش از تولد در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در راستای ارتقای سطح خدمات درمانی و پژوهشی خویش اقدام به راه اندازی تست های سه گانه که یکی از راههای تشخیص ناهنجاری های پیش از تولد کرد.

این تستها با عناوین تریپل مارکر شناخته می شوند. تست تریپل در واقع بررسی سه مارکر در خون مادر است که استریول آزاد، ßHCG و آلفا فیتوپروتئین است که در هفته های 14 تا 22 حاملگی جهت تشخیص بیماریهای کروموزومی و نقص لوله های عصبی انجام می شود.

این تست به خصوص برای زنان باردار دارای سن بالای 35 سال به کار می رود و از آنجا که لازم است نتایج این تست با سن مادر، سن حاملگی و فاکتورهای دیگر سنجیده شود، نرم افزارهای اختصاصی نیاز دارد که برای نخستین بار در کشور در مرکزتحقیقاتی و درمانی ناباروری یزد انجام می گیرد.