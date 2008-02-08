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۱۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۰۲

مهریه‌های نجومی راه کمک ستاد دیه را هم مسدود کرده است

مهریه‌های نجومی راه کمک ستاد دیه را هم مسدود کرده است

معاون ستاد دیه کشور گفت: در مورد زندانیان مهریه و نفقه استفاده از کمک های دولتی و مردمی بلا مانع است اما در اغلب موارد با مهریه های نجومی مواجه هستیم که امکان کمک به این افراد برای ما میسر نیست.

محمد علی ساری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس قانون، از محل بودجه دولتی نمی توانیم برای آزادی زندانیان چک اقدام کنیم و ستاد دیه فقط می تواند نسبت به آزادی زندانیان دیه وارد عمل شود.

معاون ستاد دیه کشور، با اشاره به عدم امکان کمک به زندانیان مهریه‌های نجومی، سطح کمک ستاد دیه به زندانیان مهریه را 5 میلیون تومان عنوان کرد و افزود : در برخی مواقع تا 10 میلیون تومان نیز وام به زندانیان مهریه پرداخت می شود.

ساری ، در ارتباط با تعداد زندانیان مربوط به نفقه گفت: تعداد این قبیل زندانیان چندان بالا نیست و به هیچ عنوان قابل مقایسه با زندانیان مهریه نیست اما کمامان بیشترین کمک های ستاد صرف زندانیان تصادفی و دیه می گردد.

کد مطلب 634713

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