نمایشگاه "پنجره سرخ" در مشهد گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد در این نمایشگاه 24 عکس 60 در 40 با موضوع محرم از علیرضا عطاریانی به نمایش گذاشته شد.

تعدادی از این عکسها که از مراسم عزاداری مردم در ماه های محرم سال های 81 تا 86 گرفته شده در جشنواره های مختلف حائز مقام شده اند.

عکس "پیرمردان عزیزما" یکی از این عکس هاست که توانسته از آقایان رفسنجانی، احمدی نژاد، خاتمی، حدادعادل، سردار صفوی جوایزی را دریافت کند.

این نمایشگاه تا 25 بهمن ماه صبح ها از ساعت 9 تا 12 و بعد ازظهرها از ساعت 16 تا 19 پذیرای علاقمندان به هنر عکاسی است.