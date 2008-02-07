رایزنی معاون رایس با عمرو موسی درباره لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، در دیدار"دیوید ولش" و "عمرو موسی"، آخرین تحولات خاورمیانه و روند به اصطلاح صلح در این منطقه پس از کنفرانس آناپولیس بررسی شد.

بحران سیاسی لبنان و تلاش برای حل آن طبق طرح کاری اتحادیه عرب از دیگر موضوعات مورد بحث در این دیدار بود.

به گزارش مهر، اتحادیه عرب عصر روز شنبه(15 دی) با ارائه یک طرح کاری خواستار برگزاری فوری نشست پارلمان لبنان برای انتخاب میشل سلیمان فرمانده ارتش این کشوربه عنوان رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی و نیز تدوین قانون جدید انتخابات لبنان بلافاصله پس از انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی شد.

معاون وزیر امور خارجه آمریکا پیش از سفر به مصر به اردن سفر کرده بود. سفر ولش به قاهره دو روزه است.