به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پیونگ یانگ اعلام کرد: این مانور که برای دوم تا هفتم مارس (12 تا 17 اسفندماه) برنامه ریزی شده، اولین مانور مشترک آمریکا و کره جنوبی برای بررسی توانایی سئول در برافروختن جنگ تحت سناریویی است که در آن کره جنوبی کنترل نیروهای خود را از آمریکا بازپس گرفته است.

آمریکا از زمان پایان جنگ دو کره در سالهای 1950 تا 1953 دهها هزار نیروی خود را در کره جنوبی مستقر کرده است. هم اکنون 28 هزار نیروی آمریکایی از 680 هزار نیروی کره جنوبی در صورت هرگونه حمله ارتش 1.1 میلیون نفری کره شمالی حمایت می کنند.

به گزارش مهر، کره شمالی بارها سئول و واشنگتن را به جاسوسی هوایی متهم کرده،اما آنها از اظهارنظر دراین باره خودداری کرده اند.

کره شمالی و جنوبی از لحاظ فنی در وضعیت جنگی با یکدیگر به سر می برند، زیرا جنگ کره(53-1950) با آتش بس بین دو کشور پایان یافت و قرارداد صلح بین آنها امضا نشده است.



