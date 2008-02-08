به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، استعمار فرانو و جهان اسلام، استعمار فرانو و جهانی شدن، استعمار فرانو و انقلاب اسلامی، استعمار فرانو و شرق شناسی نوین، ادوار و اشکال استعمار از کهن تا فرانو، استعمار فرانو از نگاه اندیشمندان اسلامی و استعمار فرانو و چالشهای موجود و پیش رو از محورهای این همایش یکروزه اعلام شده‌اند.

محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دکتر عصاریان نژاد معاون پژوهش و تولید علم دانشگاه عالی دفاع ملی و حسن واعظی دبیر کمیسیون علمی، فرهنگی، اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش استعمار فرانو سخنرانی خواهند کرد .

این همایش که ارائه مقالات و میزگرد از دیگر برنامه های آن است، 2 اسفند ماه در تالار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) قم واقع در بلوار جمهوری اسلامی برگزار می‌شود.