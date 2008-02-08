جایزه شعر فجر شاعر برتر را مدنظر دارد نه شعر برتر

محمود اکرامی فر دبیر دومین جایزه شعر فجر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ویژگیهای این دوره از جایزه گفت: جشنواره شعر فجر امسال از لحاظ شمولیت، نسبت به سایر جشنواره های فجر از قبیل تئاتر و فیلم، در گسترده ترین سطح برگزار می شود و در 30 استان کشور از 11 بهمن آغاز شده و تا روز 2 اسفند هم ادامه خواهد داشت. بنابراین هم از لحاظ زمانی طولانی ترین جشنواره فجر خواهد بود و هم از نظر شمولیت در گسترده ترین سطح برگزار می شود.

وی افزود: از سوی دیگر این جایزه نسبت به سایر جشنواره ها کم هزینه ترین است. البته امیدواریم در سال آینده و با گسترده تر شدن سطح کمی و کیفی جایزه و تعدد جوایز، مسئولان تدبیری هم برای افزایش هزینه های مربوط به آن بیندیشند. به عنوان دبیر جایزه از همین حالا به مسئولان امر پیشنهاد می کنم این نکته را برای سال بعد لحاظ کنند.

دبیر دومین جشنواره شعر فجر در واکنش به برخی اظهارنظرها از سوی تعدادی از شاعران که از داوری نشدن آثارشان در این جایزه انتقاد کرده بودند، گفت: گاهی عده ای می گویند مسئولان جایزه از ما شعر نخواسته اند و یا آثارمان را در آن شرکت نمی دهند. در پاسخ این اظهارنظرها باید یادآور شد که ما بر اساس ملاکهای داوری جایزه، آثار را در چرخه داوری قرار می دهیم و همانطور که قبلاً هم متذکر شده ام باید حجم این آثار برای هر شاعر حداقل یک کتاب و یا حجمی در حد یک کتاب باشد و الا کسی با یک یا دو شعر نمی تواند انتظار داشته باشد که اثرش در جایزه شرکت داده شود.

اکرامی فر با اشاره به ملاکهای داوری این جایزه اضافه کرد: ما طی دستورالعملی اجرایی، ملاکهای داوری را برای مسئولان استانی همه استانهای کشور ارسال کرده ایم و با توجه به این ملاکها به آنها گفته شده که شاعر برتر استان را مد نظر قرار دهند و او را انتخاب کنند نه شعر برتر را. به همین دلیل هم از آنها نخواسته ایم که اشعار همه افراد را برایمان بفرستند. ملاکهای داوری هم عبارت اند از کمیت آثار چاپ شده، کیفیت آثار و اشعار چاپ شده، جایگاه شعری شاعر در سطح استانی و ملی، حضور شاعر در مجامع شعری کشور، اثرگذاری او بر جریانهای شعر استانی و کشوری و نیز بین المللی، ارجمندی معنا در شعر شاعر و تجلی ارزشهای انسانی و اسلامی در آثار او.

وی ادامه داد: البته در بررسی آثار شاعران جوان و انتخاب افراد برگزیده بیشتر کیفیت آثار شاعر و ارجمندی معنا در شعر آنها مد نظر است. به هر حال با توجه به تمام این ملاکها که در واقع پیشنهاد کمیته علمی ما بوده و به تصویب شورای سیاستگذاری جشنواره هم رسیده است، آثار مورد ارزیابی قرار می گیرند.

اکرامی فر افزود: در همین راستا از 35 مرکز فعال شعری کشور که تقریباً همه طیفهای مختلف شعری ما را در بر می گیرند خواسته ایم که در این زمینه به ما کمک کنند. طیف این مراکز از جایزه شعر کارنامه تا جایزه شعر عاشورا گسترده است و می توان از میان آنها به جوایزی مانند جایزه غزل گیلان، شعر رضوی، شعر طنز، شعر کوثر، شعر خطه هرمزگان، شعر غدیر، کنگره شعر دفاع مقدس و کنگره شعر اجتماعی اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع فهرستی 50 صفحه ای مشتمل بر بیش از 400 شاعر را مد نظر قرار داده ایم که تقریباً بانک اطلاعاتی شاعران ما را در بر می گیرد. این فهرست کامل شده و آن را به بخشی از داوران در برخی استانها داده ایم و تا روز شنبه یا یکشنبه به دست بقیه داوران هم خواهد رسید.