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۱۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۲۳

توسط کمیسیون تلفیق صورت گرفت؛

تصویب 50 میلیارد تومان برای اقدامات ضروری آموزش و پرورش

تصویب 50 میلیارد تومان برای اقدامات ضروری آموزش و پرورش

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از تصویب 50 میلیارد تومان برای انجام اقدامات ضروری آموزش و پرورش توسط کمیسیون تلفیق مجلس خبر داد.

دکتر علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص کمبود اعتبار وزارت آموزش و پرورش گفت: با توجه به اینکه این وزارتخانه با کمبودها و مشکلات زیادی مواجه است، به همین دلیل اعضای کمیسیون تلفیق مجلس اعتباری را برای انجام اقدامات و کارهای ضروری آن اختصاص دادند.

وی خاطر نشان کرد: البته ممکن  است مبلغ این اعتبار تصویب شده مقداری نیز افزایش پیدا کند که مبلغ دقیق آن هفته آینده مشخص می شود.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این اعتبار برای کمک به تامین سرانه مدارس، کمک به ایاب و ذهاب دانش آموزان ، کمک به مدارس تربیت معلم و ... در نظر گرفته شده است.

عباسپورافزود: مقدار کسری اعتبار آموزش و پرورش حدود 2 هزار میلیارد تومان است که برای جبران آن نیز باید اقداماتی صورت گیرد.

کد مطلب 634733

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