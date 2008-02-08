وجود 10 هزار کلاس درس نیازمند تخریب در استان تهران

مهندس محمد حسین ترابی زاده در گفتگو با خبرنگارمهر افزود: دراستان تهران از 15 هزار کلاس درسی که نیاز به تخریب و بازسازی داشت عملیات تخریب و بازسازی 5 هزار کلاس درس مدتی است آغاز شده است.

وی خاطر نشان کرد: درحال حاضر نیز 10 هزار کلاس درس در استان نیاز به تخریب و بازسازی دارند که امیدواریم با تخصیص اعتبارات مقاوم سازی، بتوانیم بخشی از این تعداد کلای را بازسازی کنیم.

مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران تاکید کرد: براساس تصوب مجلس قرار بود طی 4 سال ، 4 هزار میلیارد تومان اعتبار برای مقاوم سازی مدارس اختصاص داده شود که البته اعتبار امسال تا کنون به طور کامل پرداخت نشده است.

وی ادامه داد: طبق برنامه بایستی این اعتبارات هر سال سیر صعودی پیدا می کرد و چنانچه این اتفاق بیافتد مشکل اعتبار برای مقاوم سازی مدارس نیز برطرف می شود.

ترابی زاده افزود: همچنین به منظور مقاوم سازی و بازسازی مدارس 12 درصد از اعتبارات ملی به استان تهران اختصاص داده شده است.