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۱۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۱۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

وجود 10 هزار کلاس درس نیازمند تخریب در استان تهران

وجود 10 هزار کلاس درس نیازمند تخریب در استان تهران

مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران از وجود 10 هزار کلاس درس نیازمند تخریب در استان تهران خبر داد.

مهندس محمد حسین ترابی زاده در گفتگو با خبرنگارمهر افزود: دراستان تهران از 15 هزار کلاس درسی که نیاز به تخریب و بازسازی داشت عملیات تخریب و بازسازی 5 هزار کلاس درس مدتی است آغاز شده است.

وی خاطر نشان کرد: درحال حاضر نیز 10 هزار کلاس درس در استان نیاز به تخریب و بازسازی دارند که امیدواریم با تخصیص اعتبارات مقاوم سازی، بتوانیم بخشی از این تعداد کلای را بازسازی کنیم.

مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران تاکید کرد: براساس تصوب مجلس قرار بود طی 4 سال ، 4 هزار میلیارد تومان اعتبار برای مقاوم سازی مدارس اختصاص داده شود که البته اعتبار امسال تا کنون به طور کامل پرداخت نشده است.

وی ادامه داد: طبق برنامه بایستی این اعتبارات هر سال سیر صعودی پیدا می کرد و چنانچه این اتفاق بیافتد مشکل اعتبار برای مقاوم سازی مدارس نیز برطرف می شود.

ترابی زاده افزود: همچنین به منظور مقاوم سازی و بازسازی مدارس  12 درصد از اعتبارات ملی به استان تهران اختصاص داده شده است.

کد مطلب 634741

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