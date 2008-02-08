تیم ملی جودو اول اسفندماه به آلمان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی جودوی کشورمان که خود را برای حضور در رقابت های بین المللی قزاقستان که ازجمله تورنمنت های کسب سهمیه المپیک محسوب می شود و همچنین رقابت های قهرمانی آسیا آماده می کند، جهت آمادگی بیشتر اول اسفندماه راهی آلمان می شود تا دررقابت های بین المللی این کشور شرکت کند.

رقابت های بین المللی آلمان 4 و 5 اسفندماه در هامبورگ برگزار خواهد شد. بعد از پایان این مسابقات اردوی مشترک بین المللی از 6 تا 9 اسفندماه برگزار می شود که تیم ملی ایران در این دو برنامه حضور خواهد داشت.

مسعود حاجی آخوندزاده، علی معلومات، حامد ملک محمدی ، حسین قمی، احسان رجبی، سیدمحمود میران و محمدرضا رودکی نفراتی هستند که در رقابت های آلمان به میدان خواهند رفت. ضمن اینکه آرش میراسماعیلی، وحید سرلک، ذکریا مرادی وعلی محمدنیا نیز برای حضوردر اردوی مشترک بعد از مسابقات همراه تیم اعزام خواهند شد. محمدرضا حاج یوسف زاده و مجید زارعیان به عنوان مربی و علیرضا امینی به عنوان سرپرست این تیم را همراهی خواهند کرد.