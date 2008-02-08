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۱۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۰۳

برنامه پخش مستقیم مسابقات فوتبال اعلام شد

برنامه پخش مستقیم مسابقات فوتبال اعلام شد

شبکه سوم سیما همچون معمول اقدام به پخش مستقیم مسابقات فوتبال خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه پخش زنده این مسابقات به شرح زیر است :

شنبه - 20/11/86
* آستون ویلا - نیوکاسل، ساعت 10: 16 (لیگ برترانگلیس)
* آ اس رم - رجینا، ساعت 23 (سری آ باشگاه های ایتالیا) 

یکشنبه - 21/11/86
* سویا - بارسلونا، ساعت 00:30 (لالیگا اسپانیا) 
* پرسپولیس - ابومسلم مشهد، 13:30 (لیگ برتر)
*  مس کرمان - استقلال تهران، ساعت 15:30 (لیگ برتر)
* منچستر سیتی - منچستر یونایتد، ساعت 17 (لیگ برترانگلیس)
* میلان - لیورنو، ساعت 23 (سری آ باشگاه های ایتالیا)

پنج شنبه - 25/11/86
* بولتون انگلیس - آتلتیکو مادرید اسپانیا، ساعت 30 : 23 (جام یوفا)

کد مطلب 634753

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