برنامه پخش مستقیم مسابقات فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه پخش زنده این مسابقات به شرح زیر است :

شنبه - 20/11/86

* آستون ویلا - نیوکاسل، ساعت 10: 16 (لیگ برترانگلیس)

* آ اس رم - رجینا، ساعت 23 (سری آ باشگاه های ایتالیا)

یکشنبه - 21/11/86

* سویا - بارسلونا، ساعت 00:30 (لالیگا اسپانیا)

* پرسپولیس - ابومسلم مشهد، 13:30 (لیگ برتر)

* مس کرمان - استقلال تهران، ساعت 15:30 (لیگ برتر)

* منچستر سیتی - منچستر یونایتد، ساعت 17 (لیگ برترانگلیس)

* میلان - لیورنو، ساعت 23 (سری آ باشگاه های ایتالیا)

پنج شنبه - 25/11/86

* بولتون انگلیس - آتلتیکو مادرید اسپانیا، ساعت 30 : 23 (جام یوفا)