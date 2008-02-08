به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تشرین، در پی برگزاری هفته فرهنگی و گردشگری ایران در دمشق که با همکاری وزارت گردشگری سوریه برگزار شد، دکتر سعدالله قلعه وزیر گردشگری سوریه 17 بهمن ماه با دکتر احمد موسوی سفیر ایران در سوریه دیدار و درباره گردشگری اسلامی گفتگو کردند.

در این دیدار سعدالله قلعه به اهمیت گردشگری و مؤلفه‌های آن اشاره کرده، گردشگری دینی را مورد تأکید قرار داد و گفت: اطلاع از آثار باستانی و گردشگری و اماکن دینی میان دو کشور زمینه‌های افزایش گردشگری را فراهم می‌کند.

وزیر گردشگری سوریه با اشاره به اینکه ارتباط ملتها با افزایش گردشگری ارتقا می‌یابد، گفت: این امر منجر می‌شود سطح روابط سیاسی و تاریخی و آنچه ملتها را به یکدیگر مرتبط می‌کند، افزایش یافته و ارتباطها و شناخت بیشتر شود.

وی با بیان اینکه سال 2006 از دو شهر اصفهان و تهران دیدار کرده است، یادآور شد: در این دیدار اولین توافقنامه همکاری به منظور اطلاع رسانی از مؤلفه‌های فرهنگی و تمدنی در ایران امضا شد. تلاش سازمانهای میراث و گردشگری به منظور ارتباط با ایران از عوامل سازنده شناخت تمدن و تاریخ به شمار می‌رود.

قلعه افزود: ما تلاش می‌کنیم تا گردشگری در کشورهای اسلامی افزایش یابد و ضمن این مسئله به آموزش و ساماندهی این امر نیز می‌پردازیم تا دستاوردهای بیشتری از گردشگری به دست آوریم . این امر در تحقق معیارهای بین المللی اهمیت بسیاری دارد.

در این دیدار که دکتر محمد شریف زاده معاون رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران نیز حضور داشت، وی اهمیت گردشگری دینی را یادآوری و بر تنوعات طبیعی، فرهنگی، وجود آثار باستانی، تاریخی و دینی در ایران اشاره کرد.

هفته فرهنگی و گردشگری ایران در سوریه از 6 فوریه ( 18 بهمن ماه) تا 10 فوریه ( 21 بهمن ماه) برگزار می‌شود. در این هفته نمایشگاهی ایرانی نیز برگزار خواهد شد که دستاوردهای گردشگری و فرهنگی ایران را به نمایش می‌گذارد.