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۱۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۲۰

وزیر گردشگری سوریه:

شناخت ریشه‌های تاریخی ایران گردشگری دینی را ارتقاء می‌بخشد

شناخت ریشه‌های تاریخی ایران گردشگری دینی را ارتقاء می‌بخشد

وزیر گردشگری سوریه در دیدار با سفیر ایران در این کشور گردشگری دینی را مورد تأکید قرار داد و گفت: با توجه به عمق ریشه‌های تاریخی ایران، اطلاع از آثار باستانی، گردشگری و اماکن دینی، منجر به شناخت بیشتر، افزایش اطلاعات و توسعه گردشگری دینی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تشرین، در پی برگزاری هفته فرهنگی و گردشگری ایران در دمشق که با همکاری وزارت گردشگری سوریه برگزار شد، دکتر سعدالله قلعه وزیر گردشگری سوریه 17 بهمن ماه با دکتر احمد موسوی سفیر ایران در سوریه دیدار و درباره گردشگری اسلامی گفتگو کردند.

در این دیدار سعدالله قلعه به اهمیت گردشگری و مؤلفه‌های آن اشاره کرده، گردشگری دینی را مورد تأکید قرار داد و گفت: اطلاع از آثار باستانی و گردشگری و اماکن دینی میان دو کشور زمینه‌های افزایش گردشگری را فراهم می‌کند.

وزیر گردشگری سوریه با اشاره به اینکه ارتباط ملتها با افزایش گردشگری ارتقا می‌یابد، گفت: این امر منجر می‌شود سطح روابط سیاسی و تاریخی و آنچه ملتها را به یکدیگر مرتبط می‌کند، افزایش یافته و ارتباطها و شناخت بیشتر شود.

وی با بیان اینکه سال 2006 از دو شهر اصفهان و تهران دیدار کرده است، یادآور شد: در این دیدار اولین توافقنامه همکاری به منظور اطلاع رسانی از مؤلفه‌های فرهنگی و تمدنی در ایران امضا شد. تلاش سازمانهای میراث و گردشگری به منظور ارتباط با ایران از عوامل سازنده شناخت تمدن و تاریخ به شمار می‌رود.

قلعه افزود: ما تلاش می‌کنیم تا گردشگری در کشورهای اسلامی افزایش یابد و ضمن این مسئله به آموزش و ساماندهی این امر نیز می‌پردازیم تا دستاوردهای بیشتری از گردشگری به دست آوریم . این امر در تحقق معیارهای بین المللی اهمیت بسیاری دارد.

در این دیدار که دکتر محمد شریف زاده معاون رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران نیز حضور داشت، وی اهمیت گردشگری دینی را یادآوری و بر تنوعات طبیعی، فرهنگی، وجود آثار باستانی، تاریخی و دینی در ایران اشاره کرد.

هفته فرهنگی و گردشگری ایران در سوریه از 6 فوریه ( 18 بهمن ماه) تا 10 فوریه ( 21 بهمن ماه) برگزار می‌شود. در این هفته نمایشگاهی ایرانی نیز برگزار خواهد شد که دستاوردهای گردشگری و فرهنگی ایران را به نمایش می‌گذارد.

کد مطلب 634764

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