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۱۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۰۱

پاپ از طریق ویدئو کنفرانس در همایش بلاروس سخنرانی می‌کند

پاپ از طریق ویدئو کنفرانس در همایش بلاروس سخنرانی می‌کند

در همایش دینی که قرار است روز اول مارس (11 اسفندماه) در شهر مینسک پایتخت بلاروس برگزار شود رهبر دینی کاتولیکهای جهان به صورت کنفرانس از راه دور سخنرانی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، تادئوس کوندراویز اسقف اعظم کاتولیکهای مینسک و موگسلوف گفت: پاپ موعظه خود را در این همایش ارائه کرده و این مراسم عصرگاه به وقت محلی مینسک با حضور پاپ به صورت کنفرانس از راه دور برگزار می‌شود.

وی افزود: این نیایش برای کاتولیکها از اهمیت خاصی برخوردار است چراکه آنها می‌توانند همگام با رهبر دینی خود در مراسم نیایش حضور داشته باشند.

اسقف اعظم بلاروس گفت: این نیایش برای کشور ما نیز حائز اهمیت است چون برای نخستین بار است که چنین امری برای ما رخ می‌دهد و گزارش آن می تواند برای وضعیت کاتولیکها در سرزمینهای ارتدکس نشین حائز اهمیت باشد.

کوندراویز یادآور شد: مذهب کاتولیک در کشور بلاروس توسعه یافته و کلیسای ارتدکس روسیه نیز طی 16 سال اخیر به توسعه پرسرعتی دست یافته است.

خبرگزاری اینترفکس  به موضوعات و محورهای این همایش اشاره‌ای نکرده است.

کد مطلب 634769

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