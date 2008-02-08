به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، تادئوس کوندراویز اسقف اعظم کاتولیکهای مینسک و موگسلوف گفت: پاپ موعظه خود را در این همایش ارائه کرده و این مراسم عصرگاه به وقت محلی مینسک با حضور پاپ به صورت کنفرانس از راه دور برگزار میشود.
وی افزود: این نیایش برای کاتولیکها از اهمیت خاصی برخوردار است چراکه آنها میتوانند همگام با رهبر دینی خود در مراسم نیایش حضور داشته باشند.
اسقف اعظم بلاروس گفت: این نیایش برای کشور ما نیز حائز اهمیت است چون برای نخستین بار است که چنین امری برای ما رخ میدهد و گزارش آن می تواند برای وضعیت کاتولیکها در سرزمینهای ارتدکس نشین حائز اهمیت باشد.
کوندراویز یادآور شد: مذهب کاتولیک در کشور بلاروس توسعه یافته و کلیسای ارتدکس روسیه نیز طی 16 سال اخیر به توسعه پرسرعتی دست یافته است.
خبرگزاری اینترفکس به موضوعات و محورهای این همایش اشارهای نکرده است.
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