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۱۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۳:۲۸

گرامیداشت ایام دهه فجر عین ارزش است

مدیر عامل صندوق تعاون کشور حرکت در مسیر آرمانهای بلند امام راحل(ره) و پاسداشت ایام دهه فجر را عین ارزش عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صندوق تعاون کشور، ماشاء ا.. عظیمی حرکت در مسیر گرامیداشت آرمانهای بلند امام راحل(ره) و پاسداشت ایام مبارک دهه فجر را از طریق برگزاری مسابقات ورزشی و تجدید قوای جسمانی و ایجاد نشاط در درون سازمانها را عین ارزش اعلام نمود.

مدیر عامل صندوق تعاون کشور، اظهار داشت: تجدید قوای جسمانی، ایجاد نشاط و روحیه در هر سازمان ضمن تقویت پیوندها و تحکیم روابط انسانی علاوه بر داشتن مراتب دنیوی ضامن اجر اخروی است.

وی یوم ا... پیروزی انقلاب اسلامی ایران را متعلق به همه ملت دانست و تصریح کرد: نهضت بزرگ 22 بهمن سال 57 و پیروزی انقلاب اسلامی ایران مرهون درایت و هوشمندی شاخص ترین شخصیت معاصر کشور حضرت امام خمینی (ره) بوده و در مقیاس با سایر نهضت ها و جنبش های جهان از جایگاه والایی برخوردار است.

عظیمی انقلاب اسلامی ایران را به دلیل داشتن ارزشها و آرمانهای مقدس در نوع خود بی نظیر خواند و افزود: توسعه ورزش و روحیه نشاط در جامعه می تواند موجب تعالی روح و تقویت اعتماد به نفس کارکنان شود و در صورت سلامتی بدن و تجدید قوای جسمانی یقینا زمینه تحقق برنامه ها فراهم  و حصول به اهداف پیش بینی شده تسریع می شود.

مدیر عامل صندوق تعاون کشور، همچنین در این ارتباط از برگزاری یک دوره مسابقه فوتسال بین کارکنان صندوق تعاون و چند تیم از وزارت تعاون خبر داد و گفت: این دوره از بازیها با کسب مقام های اول و سوم از وزارت تعاون و دوم از صندوق تعاون کشور پایان یافت که در خاتمه نیز به مقام های اول تا سوم جوایزی اهدا شد.

کد مطلب 634771

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