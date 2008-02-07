گرامیداشت ایام دهه فجر عین ارزش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صندوق تعاون کشور، ماشاء ا.. عظیمی حرکت در مسیر گرامیداشت آرمانهای بلند امام راحل(ره) و پاسداشت ایام مبارک دهه فجر را از طریق برگزاری مسابقات ورزشی و تجدید قوای جسمانی و ایجاد نشاط در درون سازمانها را عین ارزش اعلام نمود.

مدیر عامل صندوق تعاون کشور، اظهار داشت: تجدید قوای جسمانی، ایجاد نشاط و روحیه در هر سازمان ضمن تقویت پیوندها و تحکیم روابط انسانی علاوه بر داشتن مراتب دنیوی ضامن اجر اخروی است.

وی یوم ا... پیروزی انقلاب اسلامی ایران را متعلق به همه ملت دانست و تصریح کرد: نهضت بزرگ 22 بهمن سال 57 و پیروزی انقلاب اسلامی ایران مرهون درایت و هوشمندی شاخص ترین شخصیت معاصر کشور حضرت امام خمینی (ره) بوده و در مقیاس با سایر نهضت ها و جنبش های جهان از جایگاه والایی برخوردار است.

عظیمی انقلاب اسلامی ایران را به دلیل داشتن ارزشها و آرمانهای مقدس در نوع خود بی نظیر خواند و افزود: توسعه ورزش و روحیه نشاط در جامعه می تواند موجب تعالی روح و تقویت اعتماد به نفس کارکنان شود و در صورت سلامتی بدن و تجدید قوای جسمانی یقینا زمینه تحقق برنامه ها فراهم و حصول به اهداف پیش بینی شده تسریع می شود.

مدیر عامل صندوق تعاون کشور، همچنین در این ارتباط از برگزاری یک دوره مسابقه فوتسال بین کارکنان صندوق تعاون و چند تیم از وزارت تعاون خبر داد و گفت: این دوره از بازیها با کسب مقام های اول و سوم از وزارت تعاون و دوم از صندوق تعاون کشور پایان یافت که در خاتمه نیز به مقام های اول تا سوم جوایزی اهدا شد.