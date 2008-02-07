دولت نهم با درایت مسائل را حل و فصل می کند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حجت الاسلام مصطفی پور محمدی، پیش از ظهر امروز در شورای اداری استان همدان گفت: کارگزاران دولت نهم باید با درایت در راستای توسعه کشور گام بردارند و با اولویت بندی امور مشکلات جامعه را حل کنند.
پور محمدی با تاکید بر ساماندهی معضل بیکاری اظهار داشت: ایجاد اشتغال، نیازمند هدایت سرمایه در راستای توسعه فرصت های شغلی است.
وی با بیان اینکه نباید اشتغال ایجاد شده آثار تورمی غیر منطقی بر جامعه داشته باشد، یادآور شد: در دو سال اخیر نرخ بیکاری در کشور با کاهش 8/3 درصدی روبرو بوده و رقم 5/12 درصد در سال 83 به رقم 7/9 درصد در سال جاری کاهش یافته است.
پور محمدی توجه به عمران کشور را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه در سال جاری 20 هزار میلیارد تومان عملیات عمرانی در کشور انجام شده است، تصریح کرد: این در حالی است که عملیات عمرانی انجام شده در سال 83، پنج هزار میلیارد تومان بوده است و افزایش عملیات عمرانی کشور نشان دهنده رشد تلاش و همت مدیران دستگاه های اجرایی است.
وزیر کشور با بیان اینکه توسعه کشور، ایجاد اشتغال و جذب سرمایه نیازمند تامین زیر ساخت است اظهار داشت: در نیمه نخست امسال نرخ رشد کشور 7/6 درصد بوده است که رساندن این نرخ به هفت درصد تا پایان سال جاری هدف قرار گرفته است.
وی افزود: نرخ رشد متوسط جهانی 7/4 درصد است و ایران در این زمینه جلوتر از میانگین جهانی است.
پور محمدی با بیان اینکه شاخصهای در نظر گرفته شده در برنامه چهارم توسعه مبتنی بر دستاوردهای برنامه سوم توسعه نیست گفت: باید نوع محاسبات این برنامه تجدید شود و از دید کارشناسانه به موضوع نگاه کرد.
وزیر کشور در خصوص جایگاه علمی ایران اظهار داشت: در سال جاری 9 هزار و 10 مقاله اعضای هیئت های علمی دانشگاه های ایران در مجلات ISI درج شده است که این امر نشان دهنده رشد جهشی و تولید علم در کشور است.
وی با بیان اینکه ایران رتبه نخست را در زمینه چاپ مقالات در منطقه دارا است تصریح کرد: تعداد دانشجویان کشور نیز طی دو سال اخیر با افزایش یک میلیون نفری روبرو بوده است.
پور محمدی در توضیح وضعیت امنیتی ایران اظهار داشت: رشد عارضه های ضد امنیتی در پنج سال منتهی به سال 83 با افزایش روبرو بوده است که در سال 84 این رشد متوقف و در سال 85 روند نزولی به خود گرفته است به گونه ای که در سال 85 نسبت به 84، 12 درصد کاهش و در سال 86 نسبت به سال 85 نیز 9 درصد کاهش در زمینه جرایم ضد امنیتی کشور صورت گرفته است.
وزیر کشور با بیان اینکه ایران به لحاظ شاخص تلفات جاده ای بالاترین نرخ جهان را داراست، عنوان کرد: نرخ تلفات جاده ای ایران طی دو سال اخیر کاهش یافته است.
وی با اشاره به بروز خسارت شش هزار میلیارد تومانی، کشته شدن 32 هزار نفر و مجروح شدن 260 هزار نفر در حوادث جاده ای سال 83 اظهار داشت: متاسفانه تلفات سالانه جاده های ایران بیشتر از تعداد کشته شده های سالانه جبهه ها در دوران جنگ است.
پور محمدی تصریح کرد: با برنامه ریزی مناسب در راستای کاهش آمار تلفات جاده ای در دو سال اخیر بیش از 900 میلیارد تومان از میزان خسارتها و بیش از چهار هزار نفر از تعداد تلفات جاده ای ایران کاسته شد.
وزیر کشور در پایان با تاکید بر برگزاری انتخاباتی سالم در اسفند ماه سال جاری اظهار داشت: قوت و موفقیت در برگزاری انتخابات در گروه اجرای قانون است.
وی یادآور شد: اگر التزام به قانون زیاد باشد انتخاباتی در خور شان نظام برگزار خواهد شد.
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