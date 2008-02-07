دولت نهم با درایت مسائل را حل و فصل می کند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حجت الاسلام مصطفی پور محمدی، پیش از ظهر امروز در شورای اداری استان همدان گفت: کارگزاران دولت نهم باید با درایت در راستای توسعه کشور گام بردارند و با اولویت بندی امور مشکلات جامعه را حل کنند .

پور محمدی با تاکید بر ساماندهی معضل بیکاری اظهار داشت: ایجاد اشتغال، نیازمند هدایت سرمایه در راستای توسعه فرصت های شغلی است .

وی با بیان اینکه نباید اشتغال ایجاد شده آثار تورمی غیر منطقی بر جامعه داشته باشد، یادآور شد: در دو سال اخیر نرخ بیکاری در کشور با کاهش 8/3 درصدی روبرو بوده و رقم 5/12 درصد در سال 83 به رقم 7/9 درصد در سال جاری کاهش یافته است .

پور محمدی توجه به عمران کشور را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه در سال جاری 20 هزار میلیارد تومان عملیات عمرانی در کشور انجام شده است، تصریح کرد: این در حالی است که عملیات عمرانی انجام شده در سال 83، پنج هزار میلیارد تومان بوده است و افزایش عملیات عمرانی کشور نشان دهنده رشد تلاش و همت مدیران دستگاه های اجرایی است .

وزیر کشور با بیان اینکه توسعه کشور، ایجاد اشتغال و جذب سرمایه نیازمند تامین زیر ساخت است اظهار داشت: در نیمه نخست امسال نرخ رشد کشور 7/6 درصد بوده است که رساندن این نرخ به هفت درصد تا پایان سال جاری هدف قرار گرفته است .

وی افزود: نرخ رشد متوسط جهانی 7/4 درصد است و ایران در این زمینه جلوتر از میانگین جهانی است .

پور محمدی با بیان اینکه شاخصهای در نظر گرفته شده در برنامه چهارم توسعه مبتنی بر دستاوردهای برنامه سوم توسعه نیست گفت: باید نوع محاسبات این برنامه تجدید شود و از دید کارشناسانه به موضوع نگاه کرد .

وزیر کشور در خصوص جایگاه علمی ایران اظهار داشت: در سال جاری 9 هزار و 10 مقاله اعضای هیئت های علمی دانشگاه های ایران در مجلات ISI درج شده است که این امر نشان دهنده رشد جهشی و تولید علم در کشور است .

وی با بیان اینکه ایران رتبه نخست را در زمینه چاپ مقالات در منطقه دارا است تصریح کرد: تعداد دانشجویان کشور نیز طی دو سال اخیر با افزایش یک میلیون نفری روبرو بوده است .

پور محمدی در توضیح وضعیت امنیتی ایران اظهار داشت: رشد عارضه های ضد امنیتی در پنج سال منتهی به سال 83 با افزایش روبرو بوده است که در سال 84 این رشد متوقف و در سال 85 روند نزولی به خود گرفته است به گونه ای که در سال 85 نسبت به 84، 12 درصد کاهش و در سال 86 نسبت به سال 85 نیز 9 درصد کاهش در زمینه جرایم ضد امنیتی کشور صورت گرفته است .

وزیر کشور با بیان اینکه ایران به لحاظ شاخص تلفات جاده ای بالاترین نرخ جهان را داراست، عنوان کرد: نرخ تلفات جاده ای ایران طی دو سال اخیر کاهش یافته است .

وی با اشاره به بروز خسارت شش هزار میلیارد تومانی، کشته شدن 32 هزار نفر و مجروح شدن 260 هزار نفر در حوادث جاده ای سال 83 اظهار داشت: متاسفانه تلفات سالانه جاده های ایران بیشتر از تعداد کشته شده های سالانه جبهه ها در دوران جنگ است .

پور محمدی تصریح کرد: با برنامه ریزی مناسب در راستای کاهش آمار تلفات جاده ای در دو سال اخیر بیش از 900 میلیارد تومان از میزان خسارتها و بیش از چهار هزار نفر از تعداد تلفات جاده ای ایران کاسته شد .

وزیر کشور در پایان با تاکید بر برگزاری انتخاباتی سالم در اسفند ماه سال جاری اظهار داشت: قوت و موفقیت در برگزاری انتخابات در گروه اجرای قانون است .