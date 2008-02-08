دکتر محمد مهدی باباخانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با ارسال دستگاههای مخصوص تخت های ویژه، مشکل تجهیز این تخت ها نهایت تا ابتدای اسفند ماه حل خواهد شد.
وی همچنین از توزیع ظرف تنفس مصنوعی مخصوص تخت های ویژه خبر داد و افزود : این دستگاهها از گمرک ترخیص شده و از ابتدای هفته جاری در مراکز درمانی توزیع می گردد.
مدیر کل پشتیبانی درمان سازمان تامین اجتماعی، همچنین از حل مشکل کمبود نیروی انسانی در مراکز درمانی خبر داد و گفت : در هفته آینده آگهی استخدامی خواهیم داشت و بنا است از این طریق نیروی لازم جذب گردد.
وی خاطر نشان کرد: بنا بود 100 تخت ویژه در بیمارستانها و مراکز درمانی اضافه کنیم که این امر طی دو هفته آینده به صورت کامل محقق خواهد شد.
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