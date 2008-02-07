سوءاستفاده از آزادیهای رسانه ای موجب التهاب افکار عمومی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علیرضا افشار ظهر امروز در اختتامیه همایش سه روزه نقش زنان در عرصه اطلاع رسانی ایران در مشهد اظهار داشت: برخی از داوطلبین انتخابات مجلس هشتم با سیاه نمایی و مسموم کردن افکار عمومی به دنبال کسب رای هستند که این مورد در فضای انتخاباتی کشور عملی غیر اخلاقی است.

معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه برخی از رسانه ها به بهانه های مخالفت با آزادی رسانه ها، مطالب ضد و نقیضی را نگاشته بودند، افزود: احترام به حدود آزادیها با هدف حفظ امنیت ملی، مخالفت با آزادی رسانه نیست اما متاسفانه برخی ها به گفته های من دامن می زنند.

وی با تاکید بر اینکه حضور رسانه ها با حفظ محدودیت و موازین اسلامی و ملی در صحنه انتخابات کشور از ضروریات است گفت: رسانه های غربی در جهت التهاب افکار عمومی جهان علیه ایران به بهانه نبود فضای انتخاباتی آزاد تلاش می کنند و رسانه های داخلی ما نباید در جهت منافع شوم آنها با برخی حرکتهای غیر اخلاقی به آن دامن بزنند.

افشار با اشاره به عدم حضور رسانه ای ایران در عرصه رسانه ای جهان عنوان کرد: کشور ما در جریان رسانه ای جهان غایب است و این مورد باعث شده که انگشت اتهام در حوادث تروریستی به سوی ایران و جهان اسلام نشانه رود.

وی ادامه داد: مباحث پیرامون ایران هراسی و کمرنگ کردن نقش آن در مجامع بین المللی و اتفاقاتی که اخیرا روی داده است، نمایانگر غایب بودن رسانه ای ایران در جهان است.

معاون سیاسی وزیر کشور در پایان با اشاره به نقش رسانه ها در برگزاری شور آفرین انتخابات هشتم تاکید کرد: باید هوشیار بود که نتایج انتخابات هر چه است نباید آن را زیر سئوال برد زیرا امنیت و منافع ملی به خطر می افتد.