برگزاری دومین المپیاد فرش دستباف در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، محسن حسن زاده در این خصوص گفت: دومین المپیاد فرش دستباف در چهار بخش طراحی، رنگرزی، بافت و مرمت 29 و 30 بهمن ماه در تهران برپا می شود.

دبیر دومین المپیاد فرش دستباف افزود: شرکت کنندگان در دو بخش دانش آموزی و دانشجویی با یکدیگر به رقابت می پردازند؛ این درحالی است که از مجموع استانها و مراکز آموزش عالی کشور حدود 160 تن دراین المپیاد شرکت می کنند.

به گفته حسن زاده، ترویج هنر فرش دستباف، شناسایی استعدادهای برتر حوزه فرش دستباف و ارزیابی توان علمی دانشجویان و دانش آموزان را از مهمترین اهداف برگزاری این همایش است.

وی تصریح کرد: دانش آموزان و دانشجویان شرکت کننده به ترتیب از 14 استان و 13 دانشگاه و موسسه آموزش عالی به بخش مسابقه این جشنواره در تهران راه یافته اند.

دبیر دومین المپیاد فرش دستباف ادامه داد : همزمان با مراسم اختتامیه این همایش که سی ام بهمن ماه با حضور مسئولان کشور برگزار می شود، از نفرات اول تا سوم درهر کدام از بخشهای مورد مسابقه با اهدای جوایزی تقدیر می شود.

نخستین المپیاد فرش دستباف بهمن ماه سال گذشته نیز با حضور 132 تن از برگزیدگان المپیادهای دانش آموزی و دانشجویی از سراسر کشور برگزار شد.

