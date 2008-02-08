آغاز رسیدگی به بودجه 87 از 23 بهمن در صحن علنی مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مجلس شورای اسلامی هفته آینده روزهای سه شنبه ، چهارشنبه و پنجشنبه جلسه علنی خواهد داشت.

مخبر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1387 کل کشورچهارشنبه گذشته از پایان کار بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق خبر داد و اعلام کرد که کار بررسی و تصویب لایحه بودجه 1387 در صحن علنی مجلس ، منطبق با گزارش کمیسیون تلفیق از روز سه شنبه 23 بهمن در سه نوبت کاری آغاز می شود.

بنا بر این گزارش، علاوه بر رسیدگی به لایحه بودجه 87، موارد زیر نیز در دستور کار مجلس در هفته آتی قرار دارد:

- بررسی طرح دو فوریتی استفساریه ماده 61 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1386.

- بررسی طرح دو فوریتی تعیین وضعیت، اصلاح و ادغام شوراهای عالی.

- بررسی طرح دو فوریتی اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن.

- رسیدگی به لایحه دو فوریتی استفساریه ماده 26 قانون مدنی.

- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال 1384 کل کشور.

- گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد تحقیق و تفحص از امتحانات تخصصی آموزش پزشکی.