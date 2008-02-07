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۱۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۰۳

ارومیه با یکی از شهرهای کشور قرقیزستان خواهر خوانده می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: شهردار ارومیه خواهان خواهر خوانندگی این شهرستان با یکی از شهرهای کشور قرقیزستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ابراهیم بازیان، ظهر امروز در نشست مشترک با سفیر کبیر کشور جمهوری قرقیزستان با اشاره به پتانسلهای بالای فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی شهرستان ارومیه به عنوان مرکز استان آذربایجان غربی اظهار داشت: این شهرستان به دلیل فراهم بودن بسترهای فرهنگی، اجتماعی بالا و قرار گرفتن در یک منطقه کوهستانی آماده است با یکی از شهرهای کشور جمهوری قرقیزستان برای گسترش تبادلات بین دو کشور خواهر خوانده شود.

وی با اشاره به جاذبه های توریست پذیری شهرستان ارومیه عنوان کرد: این شهرستان به لحاظ آثار تاریخی و مراکز دیدنی و گردشگری جزء شهرستانهای برتر کشور ایران و آماده  انتقال تجربیات مدیریت شهری و ایجاد المان های شهری در شهرهای  کشور دوست و بردار قرقیزستان است.

سفیر کبیر کشور جمهوری قرقیزستان نیز در این دیدار با تبریک فرا رسیدن ایام الله دهه فجر به مردم ایران و آذربایجان غربی گفت: شرایط آب و هوایی و موقعیت اجتماعی و فرهنگی کشور جمهوری قرقیزستان از تمام جهات شبیه استان آذربایجان غربی است و این مورد زمینه همکاری های همه جانبه بین دو طرف را بیش از پیش فراهم می کند.

"مرتخان شریمکولوف" در ادامه خواستار گسترش زمینه های اقتصادی و کشاورزی از جمله صنایع تبدیلی شد.

وی در ادامه با اشاره به توانمندی های گردشگری این کشور یادآور شد: راه های کشور قرقیزستان در همه ایام پذیرای ملت شریف ارومیه و ایران است.

کد مطلب 634813

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