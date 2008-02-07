به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع ‌رسانی دولت اعلام کرد: در پی اعلام نظر شورای نگهبان در مورد مصوبه مجلس در خصوص طرح مصوب نمایندگان مجلس برای احیاء و ادغام شوراهای عالی، رئیس‌جمهور یکشنبه گذشته در نامه‌ای به معاون اول خود دستور داد نسبت به اجرایی کردن نظر شورای نگهبان در خصوص تطبیق وضع شوراها با قانون اساسی اقدام کند.

بر این اساس و با مصوبه هیأت وزیران کمیسیون‌های« پول و اعتبار»، «سرمایه‌گذاری»،« توسعه تجارت، تولید و مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی» و «خدمات اقتصادی و یارانه‌ها» از زیرمجموعه شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی در کمیسیون اقتصاد دولت ادغام شدند و شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی منحل شد.

همچنین کمیسیون استانداردسازی شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت و کمیسیون‌های علوم و تحقیقات، فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش از شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری در کمیسیون تازه تأسیس «علمی، تحقیقاتی و فناوری» دولت ادغام شده و شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری منحل شد.براساس این مصوبه هیأت وزیران ،ترکیب اعضاء و شرح وظایف کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری توسط معاون اول رئیس جمهور تعیین و ابلاغ خواهد شد.

شایان ذکر است که شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی در راستای اجرای تکلیف برنامه چهارم توسعه کشور و ادغام شوراهای عالی براساس مصوبه شورای عالی اداری ،مردادماه امسال از ادغام «شورای اقتصاد»، «شورای عالی اشتغال»، «شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی»، «شورای عالی صادرات»، «شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی»، «شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی»، «هیأت امنای صندوق ذخیره ارزی»، «شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی»، «شورای پول و اعتبار»، «شورای عالی بیمه» و «شورای عالی الگوی مصرف» تشکیل شده بود.

همچنین شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری نیز براساس تکلیف برنامه چهارم توسعه کشور و مصوبه شورای عالی اداری از ادغام «شورای علوم، تحقیقات و فناوری»، «شورای عالی فناوری اطلاعات»، «شورای عالی اطلاع‌رسانی»، «شورای عالی فضایی»، «شورای انرژی اتمی»، «شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور»، «شورای عالی آموزش و پرورش»، «شورای عالی پشتیبانی نهضت سوادآموزی»، «شورای عالی انفورماتیک»، «شورای عالی علمی کاربردی»، «شورای عالی زیست فناوری»، و «شورای عالی استاندارد»، ایجاد شده بود.