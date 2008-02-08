نتایج 5 برنامه راهبردی وزارت تعاون

محمد عباسی در گفتگو با مهر در خصوص 5 برنامه راهبردی وزارتخانه متبوعش در سال 86، گفت: در ابتدای سالجاری از میان 14 برنامه 5 مورد را به عنوان برنامه های دارای اولویت انتخاب کردیم که به مواردی همچون توسعه فرهنگ تعاون، نظارت جامع بر تعاونی ها، ایجاد و توسعه اشتغال و تشکیل بنیادهای توسعه کارآفرینی می توان اشاره کرد.

وزیر تعاون اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تاکنون توانستیم به راه اندازی 23 بنیاد کارآفرینی در همین تعداد استان کشور نائل شویم، که تا پایان سال در 30 استان عملیاتی خواهد شد و قرار است با همکاری استانداران به شناخت فرصتهای شغلی و مزیتهای سرمایه گذاری منطقه ای در کشور منجر شود.

وی تصریح کرد: همچنین توسعه فرهنگ تعاون به نسبت گذشته شرایط بهتری را از جهت تمایل مردم به تشکیل و توسعه تعاونی ها پیدا نموده که این امر خود نشان از حرکت به سمت افزایش سهم تعاون در اقتصاد ملی دارد.

عباسی در مورد فعالیت وزارتخانه متبوعش در امر مسکن، بیان داشت: در سالجاری با طرح مسکن مهر از بیش از 3 میلیون نفر متقاضی مسکن ثبت نام کردیم که البته هنوز پالایش نهایی ثبت نام شدگان را از بابت واجد شرایط بودن به اتمام نرساندیم.

وزیر تعاون در ابتدای سال نیز از ایجاد شغل برای 450 هزار نفر و افزایش تعداد تعاونی ها به 32 هزار و همچنین تعداد اعضای آن نیز به 36 میلیون نفر خبر داده بود.

وی همچنین به انعقاد تفاهم نامه ای با وزارت مسکن و شهر سازی طبق تبصره 6 قانون بودجه سال 86 سخن گفته و اعلام کرده بود: قرار بوده بر اساس این تفاهمنامه، بهای مسکن از زمین حذف و مسکن اجاره ای برای تعاونی ها و همچنین تسهیلات برای انبوه سازان تعاونی ها ایجاد شود.