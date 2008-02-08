یک طراح بازیهای رایانه ای توریست فضایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ریچارد گریوت 46 ساله به همراه نیک هالیک 38 ساله اخیرا راهی مسکو شده تا به ترتیب به عنوان توریست فضایی بعدی و جانشین وی آموزشهای لازم را ببینند.

این طراح بازیهای رایانه ای پسر اون کی گریوت فضانورد اسبق ناسا است و به تازگی آموزشهای لازم برای سفر قریب الوقوعش به ایستگاه فضایی را آغاز کرده است.

بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته قرار است وی در اکتبر سال جاری میلادی راهی ایستگاه فضایی بین المللی شود.

بر اساس گزارش اسپیس دیلی، وی قرار است در مدت حضور در مرکز آموزشهای فضانوردی یوری گاگارین روسیه در مسکو مراحل مختلف آموزشهای لازم حضور در فضا را سپری کند.

وی برای حضور یک هفته ای در ایستگاه فضایی بین المللی 20 میلیون دلار پرداخت کرده است این درحالی است که روسیه اخیرا اعلام کرده است که بهای سفرهای های فضایی را در آینده ای نزدیک به 25 میلیون دلار افزایش خواهد داد.