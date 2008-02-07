حسین کنعانی مقدم عضو شورای مرکزی ائتلاف فراگیر اصولگرایان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهارداشت: این همایش جنبه انتخاباتی ندارد، بلکه مراسمی است تحت عنوان "میثاق با امام و رهبری " که اعضای کلیه تشکل های مرتبط با ائتلاف برای حضور در این تجدید میثاق حضور خواهند یافت.

دبیر سیاسی ائتلاف حزب الله محورهای اصلی اولین همایش ائتلاف فراگیر اصولگرایان را یادی از امام خمینی، دوران انقلاب، نقش مردم در پیروزی انقلاب، 22 بهمن و حضور مردم در انتخابات مجلس هشتم عنوان کرد.

وی افزود: آقای قالیباف به دلیل سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران و آقای لاریجانی به علت سفر به قم برای مذاکره با علمایی که از ایشان دعوت به عمل آورده اند که از این حوزه انتخابیه نامزد شود، در همایش فردای ائتلاف فراگیر اصولگرایان حضور نخواهند داشت.

این فعال سیاسی اصولگرا درباره چگونگی حضور لاریجانی در انتخابات و حوزه انتخابیه مورد نظر او گفت: برای ما فرقی نمی کند که آقای لاریجانی از قم حضور یابد یا از تهران، چون در هر صورت او در لیست ائتلاف فراگیر اصولگرایان قرار خواهد گرفت.

کنعانی مقدم میزان اشتراک لیست جبهه متحد و ائتلاف فراگیر اصولگرایان را با توجه به آرایش سیاسی جدید بسیار زیاد پیش بینی و خاطر نشان کرد: به دلیل اینکه جبهه متحد اعلام کرده در لیست خود تجدید نظر خواهد کرد، ما فعلا عجله ای برای اعلام لیست های خود در کشور نداریم.