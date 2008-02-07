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۱۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۰۰

دری نجف آبادی:

بهشتی جایگزین ندارد/ شهدای هفتم تیر میزان انقلاب اسلامی هستند

بهشتی جایگزین ندارد/ شهدای هفتم تیر میزان انقلاب اسلامی هستند

دادستان کل کشور قانون اساسی را ثمره خون شهیدان، میثاق ملی و یادگار گرانسنگ شهید بهشتی دانست و گفت: اگر معماری حکیمانه و مدیریت کارآمد و تیزبینی و آینده نگری و روشن ضمیری او نبود، امروز سرنوشت دیگری برای کشورمان رقم می‌خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی دری نجف آبادی دادستان کل کشور که در مراسم آغاز عملیات اجرایی یادمان شهدای هفتم تیر سخن می گفت، اظهار داشت: کربلا و حادثه عاشورا مولفه اصلی و فصل مقوم اسلام ناب محمدی (ص) و اسلام علوی و فاطمی و کربلای سرچشمه نیز تکرار حادثه کربلا و مقوم انقلاب اسلامی است.

وی افزود: اگر کربلا که سومین مرحله از نهضت پیامبر و انقلاب در تاریخ اسلام بود، وجود نداشت و حادثه عاشورا پیش نمی آمد از اسلام اثری باقی نمی ماند و در حادثه هفتم تیر 1360 نیز فصل جدیدی در تاریخ انقلاب اسلامی گشوده شد و نظام مقدس ما را تضمین کرد.

دادستان کل کشور متذکر شد به دلیل آنکه هیچ جایگزینی نمی توان برای آیت الله شهید دکتر بهشتی و یاران باوفای او تصور کرد، قتل گاه آن عزیزان تا روز قیامت به جهان اسلام و حتی جهان بشریت تعلق دارد و هیچ جایگزینی برای حادثه ای که تاریخ انقلاب ایران را ورق زد، وجود ندارد.

دری نجف آبادی تصریح کرد: شهدای هفتم تیر و هشتم شهریور آرمانهای بلندی داشت و خون پاک آنها تضمین کننده این آرمانها شد و اسلام فقاهتی را به پیروزی رساند و استخوان مانده در گلوی امام را بیرون کشید و در مزبله تاریخ دفن کرد.

وی افزود: خون پاک شهدای انقلاب اسلامی به ویژه شهیدان هفتم تیر وهشتم شهریور چهره استکبار و نفاق را رسوا کرد و منافقین کوردل و التقاطی ها و لیبرال های وابسته و مزدوران هرزه گرد بین المللی را آواره کرد و آنها خسرالدنیا والاخره شدند.

دادستان کل کشور این نکته را متذکر شد که در شرایط دشوار و ویژه سالهای اولیه پیروزی انقلاب و تاسیس نظام جمهوری اسلامی مسئولیت عظیم و خطیر ترسیم مسیر انقلاب بر اساس خط اصیل امامت و فقاهت و مقابله با تحریف و التقاط بر عهده امثال بهشتی ها بود.

دری نجف آبادی ادامه داد: اگر آموزه های امام خمینی (ره) و مجاهدت یاران او از جمله حضرت آیت الله خامنه ای رهبر فرزانه انقلاب و شهیدان رجایی و باهنر و بهشتی نبود معلوم نبود سرنوشت انقلاب اسلامی چگونه رقم می خورد.

وی تصریح کرد: بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی و یاران هوشیار و صادق او که در سال های مبارزه با رژیم ستم شاهی به ویژه در دوران کودتای 28 مرداد کوله باری از تجربه اندوخته بودند، این تجربیات را در معماری انقلاب و تدوین قانون اساسی و تعیین ارکان نظام اعمال کرده اند.

"تجربیات اندوخته شده توسط یاران صدیق امام در تدوین قانون اساسی به عنوان ثمره خون شهیدان بسیار ارزشمند بود و باید قانون اساسی که میثاق ملی ما و یادگار گرانسنگ شهید دکتر بهشتی است، پاس داشته شود و اگر معماری حکیمانه و مدیریت کارآمد و تیزبینی و آینده نگری و روشن ضمیری او نبود، امروز سرنوشت دیگری برای کشورمان رقم می خورد".

دادستان کل کشور تاکید کرد: شهدای هفتم تیر عصاره فضائل ملت بودند که با خون پاک خود، مسیر اسلام ولایتی و فقاهتی را تثبیت کردند و ساخت یادمانی برای آنها در ایام الله دهه فجر و تبدیل قتلگاه آنها به کانونی برای نشر آموزه های اسلام اصیل بسیار شایسته و ارزشمند است.

دری نجف آبادی تصریح کرد: قتلگاه شهدای هفتم تیر به عنوان موزه زنده و پویای تاریخ انقلاب باید در برابر آیندگان گشوده باشد و همچون چراغ فروزان و مشعل هدایت جوانان ما را در برابر تحریف و وفاق و لیبرالیسم و ملی گرایی وابسته و جریانات انحرافی مصون دارد.

وی تصریح کرد: شهدای هفتم تیر میزان انقلاب اسلامی هستند و مجموعه فرهنگی که به یاد آنان بنا می شود، باید مرجع شناسایی اسلام ناب محمدی (ص) و اسلام ولایتی و فقاهتی و عاشورایی و تفکیک آن با جریانات انحرافی باشد و نسل امروز و فردا از آثار و برکات آن متنعم شوند.

کد مطلب 634830

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