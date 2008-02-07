به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه ضمن گرامیداشت بیست و نهمین سالگرد پیروزی غرور آفرین انقلاب اسلامی و بزرگداشت ایام الله دهه مبارک فجر امده است: مراسم عظیم راهپیمایی مردمی یوم الله 22 بهمن دوشنبه از ساعت 9:30 در تهران و همزمان در سراسر کشور برگزار می شود.

مسیرهای هفتگانه این راهپیمایی در تهران به شرح زیر است:

مسیر شماره یک: مسجد امام حسین (ع)- میدان امام حسین (ع)- خیابان انقلاب- خیابان آزادی- میدان بزرگ آزادی

مسیر شماره دو: مسجد جامع ابوذر- میدان ابوذر- خیابان ابوذر- خیابان قلعه مرغی- خیابان قزوین- میدان شمشیری- خیابان شهید آیت الله سعیدی- میدان بزرگ آزادی

مسیر شماره سه: مسجد امام جعفر صادق (ع)- فلکه دوم صادقیه- خیابان محمد علی جناح- میدان بزرگ آزادی

مسیر شماره چهار: مسجد حضرت ابوالفضل- میدان توحید- خیابان توحید- خیابان آزادی- میدان بزرگ آزادی

مسیر شماره پنج: مسجد الجواد (ع)- میدان هفتم تیر- خیابان شهید آیت الله دکتر مفتح- خیابان انقلاب- خیابان آزادی- میدان آزادی

مسیر شماره شش: مسجد دارالسلام- میدان منیریه- خیابان شهید معیری- خیابان کارگر- میدان انقلاب- خیابان آزادی- میدان بزرگ آزادی

مسیر شماره هفت: مسجد نور- میدان جهاد (فاطمی)- خیابان فلسطین- خیابان انقلاب- خیابان آزادی- میدان بزرگ آزادی