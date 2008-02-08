ناراحت نیستم/ زودتر از اینها باید به امارات می رفتم

میلاد میداودی در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص قرار نگرفتن نامش در فهرست 18 نفره تیم ملی برای دیدار با سوریه، ضمن بیان مطلب فوق افزود: نظر مربیان این بود که در این دیدار از من استفاده نکنند. وقتی هم که دلیل این مساله را پرسیدم اعلام کردند از نظر فنی برای بازی با سوریه نمی توانم جزو 18 نفر اصلی باشم ولی در مسابقات بعدی شانس حضور در میدان را خواهم داشت.

وی با بیان این موضوع که از این اتفاق ناراحت نبوده و تابع تصمیمات کادر فنی است، ادامه داد: مربیان تیم ملی صاحب اختیار هستند که بر اساس برنامه و نگرش فنی خود نفرات تیم را انتخاب کنند.

پدیده مسابقات لیگ برتر با بیان این موضوع که از بعضی انتقادات اخیر ناراحت است، اظهار داشت: از زمانی که به تیم الاهلی پیوسته ام، با انتقادات زیادی مواجه شده ام که طی آن تصمیمم را برای انتخاب تیم الاهلی و حضور در لیگ امارات عاقلانه ندانسته اند.

وی با اشاره به این مساله که همیشه به منتقدین خود احترام گذاشته، اضافه کرد: همه دیدند که اولویت حضور در فهرست نهایی تیم ملی لژیونر بودن است و هر اندازه که در لیگ داخلی خوب بازی کنی شانس پوشیدن پیراهن تیم ملی برایت کم خواهد بود.

آقای گل لیگ برتر تصریح کرد: در مسابقات امسال 10 گل زدم و 7 پاس گل دادم و به گواه کارشناسان یکی از بهترین بازیکنان لیگ ایران بوده ام ولی فرصت حضور در فهرست نهایی را به دست نیاوردم که این نشان می دهد باید زودتر به امارات می رفتم.

وی در ادامه افزود: اگر زمان به عقب برمی گشت، به پیشنهاد 2 تیم قطری و اماراتی که در نیم فصل دوم لیگ ششم داشتم، پاسخ مثبت می دادم تا با درخشش در لیگی خارجی، امروز می توانستم افتخار پوشیدن پیراهن تیم ملی را در دیداری رسمی به دست آورم.

میداودی در پایان با بیان این موضوع که نایب رئیس و مدیر اجرایی باشگاه الاهلی برای تماشای دیدار ایران و سوریه به ایران آمده بودند، ولی در کمال تعجب شاهد حضور نداشتن او در جمع ملی پوشان بودند، گفت: جمعه به امارات می روم زیرا باید در تمرینات تیم الاهلی شرکت کرده تا بتوانم این تیم را در دیدار حساس هفته یازدهم برابر الوحده همراهی کنم.