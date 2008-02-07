هلال احمر ایران در جهان رتبه پنج تا 10 را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مسود خاتمی، بعد از ظهر امروز در نشستی خبری افزود: کسب این رتبه با توجه به شاخصه هایی مانند نیروی انسانی، امکانات و آموزش است.

وی با اشاره به جمعیت دو میلیون نفری داوطلبان کشور، وضعیت هلال احمر را از نظر برخورداری از داوطلبین، مناسب ارزیابی و عنوان کرد: در بحث امکانات نیز در بین کشورهای اطراف وضعیت خوبی داریم و حتی برخی از کشورهای همسایه نیز از جمعیت هلال احمر کشور به طور مرتب اقلام امدادی تقاضا می کنند.

خاتمی از تجهیز بیشتر تجهیزات امداد هوایی و جاده ای جمعیت هلال احمر کشور خبر داد و افزود: در بحث آمبولانسهای امدادی تقاضاهای لازم ارائه شده و در آینده ای نزدیک به نسبت اولویتهای هر استان آمبولانس ها توزیع خواهند شد.

وی ادامه داد: در بحث امداد هوایی هیئت دولت 20 فروند بالگرد را برای جمعیت هلال احمر کشور تصویب کرده که مراحل امر در حال طی شدن است.

رئیس جمعیت هلال احمر کشور با بیان اینکه در بسیاری از نقاط علاوه بر بالگرد باید پایگاه امداد هوایی نیز مکانیابی شود، یادآور شد: به عنوان مثال در کرمان مکانی برای احداث پایگاه هوایی واگذار شده و فردا نیز افتتاح می شود و در شیراز نیز باید مقامات سیاسی استان فارس مساعدتهای لازم را صورت دهند زیرا این پایگاه ها باید درمکانی مثل فرودگاه احداث شود تا از نظر تجهیزات و ایمنی برخورداری لازم را داشته باشد.

خاتمی همچنین با اشاره به مسئله ارسال اقلام امدای به منطقه غزه با توجه به وقایع اخیر ادامه داد: یکی از راه هایی که می توانستیم اقلام امدادی خود را به منطقه ارسال کنیم از طریق مصر بود که دراین کشور توسط دفتر حفظ منافع با دولت وارد مذاکره شدیم.

وی ادامه داد: درابتدا مصر قبول کرد که ایران این اقلام را از این کشور ارسال کند اما سپس شرایطی اعلام شد که هنوز به توافق نرسیدیم که یکی از آن عوض شدن بسته های امدادی بود.