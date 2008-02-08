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۱۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۵۱

برزگری:

تنها 41 طرح نیمه تمام راکد از سال 71 در کشور باقی مانده است

تنها 41 طرح نیمه تمام راکد از سال 71 در کشور باقی مانده است

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون وزیر مسکن و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی گفت: تنها 41 مورد از طرحهای نیمه تمام راکد از سال 71 در کشور باقی مانده که با اقدامات صورت گرفته، 20 مورد از آنها تا آخر امسال به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، موسی برزگری در حاشیه مراسم افتتاح بیمارستان 320 تختخوابی آیت الله موسوی زنجانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سال آینده نیز 21 مورد از طرحهای راکد به اتمام خواهد رسید و با تحقق آن، پرونده طرحهای نیمه تمام باقی مانده از سال 71 بسته خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بیمارستان آیت الله موسوی از مهمترین پروژه های وزارت مسکن و شهرسازی و از آرزوهای دیرینه مردم استان زنجان بوده است، ادامه داد: همزمان با بهره برداری از بیمارستان آیت الله موسوی زنجانی، 30 پروژه بیمارستانی و ورزشی دیگر نیز توسط این سازمان در دهه فجر به بهره برداری رسید.

برزگری افزود: این تعداد پروژه با 200 هزار متر مربع و با اعتباری معادل 300 میلیارد تومان در دست افتتاح، آماده افتتاح و شروع عملیات اجرایی است.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی ابراز امیدواری کرد: با تصویب مصوبه ارسال شده به مجلس، پروژهای نیمه تمام باقی مانده از سال 71 به پایان برسد.

برزگری بیان داشت: در حال حاضر هشت هزار و 500 هزار تخت جدید بیمارستانی در کشور در حال احداث است.

وی افزود: با توجه به نیاز کشور به تختهای بیمارستانی، دو هزار پروژه در دست ساخت با اعتبار 400 میلیون تومان در قالب ساختمانهای دولتی، مراکز آموزشی و فرهنگی، سایتهای اداری و بیمارستانهای کشور در حال اجراست.

برزگری ادامه داد: از این تعداد، دو هزار مورد تخت بیمارستانی در بند 27 تبصره 2 سال 85 داشتیم، همچنین سه هزار و 500 تخت بیمارستانی برای سال 86 مطالعه و عملیات اجرایی آن شروع شده است و سه هزار تخت بیمارستانی نیز در سفرهای ریاست جمهوری مصوب شده است که با احتساب این تعداد، بیش از هشت هزار و 500 تخت بیمارستانی در کشور در حال اجراست.

مدیرعامل سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی وزارت مسکن و شهرسازی اعتبار اختصاص یافته امسال بخش ساختمانها و تاسیسات دولتی را 550 میلیارد تومان اعلام کرد و یادآورشد: از این میزان 300 میلیارد تومان اعتبارات ملی و 250 میلیارد تومان استانی است که توسط لایحه بودجه به مجلس رفته که امیدواریم با تصویب این میزان اعتبار تاسیسات دولتی بیشتری را بتوانیم به بهر برداری برسانیم.

کد مطلب 634883

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