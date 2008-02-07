به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مرت خان شریمکولوف، بعد از ظهر امروز در دیدار با استاندار و اعضای اتاق تعاون آذربایجان غربی با تبریک فرا رسیدن ایام الله دهه فجر به ملت ایران اظهار داشت: انقلاب اسلامی نتیجه خواست و قیام مردم این کشور علیه ظلم و ستم بود و من از طرف ملت قرقیزستان فرا رسیدن سالروز این پیروزی بزرگ را به ملت ایران تبریک می گویم.

وی با اشاره مشترکات فرهنگی، اجتماعی، کشاورزی، صنعتی و آب هوای این کشور با استان آذربایجان غربی گفت: من در سفر دو روزه خود به این استان و بازدید از تمامی بخش های اقتصادی، صنعتی و کشاورزی شهرستان ارومیه به زمینه های اشتراک زیادی پی بردم که باید مسئولان دو طرف برای توسعه روابط به این مشترکات توجه کنند.

شریمکولوف با اشاره به فرصت های سرمایه گذاری در کشور قرقیزستان افزود: در حال حاضر 170 شرکت ایرانی کوچک در این کشور مشغول فعالیت هستند که این امر به دلیل نزدیکی دو کشور چشمگیر نیست بلکه باید شرکتهای بزرگ تجاری زیادی از سوی ایران در قرقیزستان ایجاد شوند.

وی از کیفیت کالاهای چینی در کشور قرقیزستان انتقاد کرد و اظهار داشت: ملت و دولت قرقیزستان خواستار حضور کالاهای ایرانی در تمامی بخشها به خصوص در بخش صنعت مواد غذایی هستند.

شریمکولوف با تحسین تجربه ایران در بخش احداث نیروگاه ها از شرکتهای ایرانی برای سرمایه گذاری در بخش صنعت انرژی از جمله نیروگاه آبی قرقیزستان با ارزش سرمایه گذاری دو میلیارد دلار کشور آمریکا دعوت کرد و یادآور شد: این کشور همانند استان آذربایجان غربی به دلیل قرار گرفتن در یک منطقه کوهستانی و دارا بودن رودخانه های متعدد فرصت خوبی برای سرمایه گذاری در بخش انرژی از سوی شرکتهای ایرانی است.

وی با اشاره به وضعیت مناسب راه های آذربایجان غربی ادامه داد: کشور قرقیزستان تنها 200 کیلومتر راه آهن دارد و بقیه راه های این کشور جاده ای است و در این زمنیه ما با مشکلات زیادی مواجه هستیم.

سفیر کبیر کشور جمهوری قرقیزستان روند ساخت و ساز مسکن، توسعه صنعت گردشگری ایران و استان آذربایجان غربی را هم نسبت به کشورهای منطقه توسعه یافته تر ارزیابی کرد و تصریح کرد: ما در تمامی این بخشها به خصوص در بحث صنایع تبدیلی به تجربه و تخصص کشور ایران نیاز داریم.

شریمکولوف با اشاره به وجود دریاچه ارومیه عنوان کرد: در کشور ما نیز دریاچه شیرین "ایسی کول" وجود دارد که در سواحل این دریاچه پتانسیلهای فراوانی برای متخصصان و شرکتهای توریستی ایران برای سرمایه گذاری فراهم است.

وی با اشاره به دیدار دو روزه خود با شهردار، امام جمعه و صاحبان صنایع خاطرنشان کرد: امیدوارم این دیدارها فصل جدیدی از روابط را بین دو کشور گشوده و زمینه توسعه سرمایه گذاری تجار ایرانی را در این کشور فراهم کند.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود بر حمایت و همکاری ایران در بخش سدسازی، صدور آرد و گندم، ایجاد صنایع تبدیلی، ایجاد مجتمعهای گردشگری، کمک در ساخت و ساز مسکن، راهسازی و... به وسیله تفاهم نامه بین دو کشور از طریق استان آذربایجان غربی تاکید کرد.

استاندار آذربایجان غربی نیز در این نشست با مبارک خواندن سفر سفیر کبیر کشور قرقیزستان در ایام الله دهه فجر به استان آذربایجان غربی گفت: ملت و دولت ایران نیز خواهان توسعه همکاری های همه جانبه و حمایت از کشور دوست و بردار مسلمان جمهوری قرقیزستان است.

رحیم قربانی در ادامه با اشاره به پتانسیلهای بالای این استان در تمامی زمینه ها به خصوص سدسازی، راهسازی، کشاورزی، ایجاد واحدهای صنعتی صنایع تبدیلی، سیلو سازی و... بیان داشت: هم اکنون این استان در بخش محصولات کشاورزی دارای رتبه برتر در کشور است و در صورت نیاز آماده هرگونه حمایت و سرمایه گذاری در کشور قرقیزستان است.

وی درخصوص همکاری در بخش ساخت و ساز سد، مسکن، مجتمع های گردشگری و... به کشور قرقیزستان تصریح کرد: هم اکنون مجتمع گردشگری بزرگ خاورمیانه در کنار ساحل دریاچه ارومیه ساخته شده که همه ساله پذیرای میهمانان خارجی زیادی است.

قربانی با اشاره به احداث 22 سد، کارخانجات سیمان و قند، راهسازی به خصوص در بخش روستایی، بهره برداری از 9 هزار واحد مسکونی روستایی در دهه فجر، افتتاح 9 سیلو با ظرفیت 200 هزار تن، بهره برداری از بزرگترین کارخانه شیر و لبنیات منطقه شمالغرب کشور با ظرفیت بیش از 600 تن در روز در استان و... در استان ادامه داد: این موارد تنها گوشه ای از دستاوردها و توان دولت و ملت ایران در استان آذربایجان غربی است که تنها طی دو سال اخیر محقق شده است.

در خاتمه این نشست هر دو طرف با مثبت ارزیابی کردن این دیدارها مقرر شد طی تفاهم نامه های تمامی این موارد بین دو کشور به امضاء برسد.

سفیر کشور قرقیزستان به همراه "مدر شریکوف" دبیر سوم و نماینده بازرگانی سفارت جمهوری قرقیزستان برای بررسی بیشتر زمینه های همکاری این کشور با جمهوری اسلامی ایران و آذربایجان غربی به ارومیه سفر کردند.

دیدار با نماینده ولی فقیه، استاندار و شهردار ارومیه، بازدید از شهرکهای صنعتی و بررسی تواناییهای استان در زمینه احداث سردخانه و نشست با مدیران اجرایی استان و تشکلهای صنفی از جمله برنامه های سفیر جمهوری قرقیزستان به آذربایجان غربی بود.