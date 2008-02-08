گره بازی با شهرداری همدان باز نشدنی بود

سرمربی تیم والیبال پگاه ارومیه که تیمش پس از شکست برابر شهرداری همدان رده دوم جدول را از دست داد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بازیکنان ما در این بازی تنها از 50 درصد قابلیت های خود بهره گرفتند به طوری که در دفاع روی تور ضعیف ترین بازی ممکن را انجام دادند.

وی افزود: هفته گذشته مثل تمام هفته ها تمرینات منظمی را انجام دادیم اما بازی والیبالیست های ما در این بازی کاملا گره خورده بود. گره ای که با هیچ تاکتیک و تعویضی باز نشد و در نهایت هم منجر به پیروزی بازیکنان تیمی شد که بسیار باانگیره بود.

بنایی در مورد تیم شهرداری همدان و بازیکنانش تصریح کرد: آنها با بیشترین انگیزه و در ایده آل ترین شرایط به ارومیه آمده بودند و از موقعیت های به دست آمده خود بهترین استفاده را کردند و درنهایت هم به حق واقعی خود دست یافتند.

سرمربی تیم والیبال پگاه ارومیه با اشاره به دیدارآینده تیمش برابر سایپا تهران که در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد، خاطرنشان کرد: سایپا اگر از پیکان قوی تر نباشد، ضعیف تر هم نیست. ما درارومیه شکست تلخی (3 بر2) مقابل این تیم متحمل شدیم اما احساس می کنم در تهران کار راحت تری برای کسب برد داشته باشیم. تماشاگران ارومیه در بازی های حساس به ما استرس وارد می کنند اما فکر می کنم روز یکشنبه در محیط بی سروصدای آزادی بتوانیم به هدف خود برسیم.

تیم والیبال پگاه ارومیه چهارشنبه هفته گذشته در جریان هفته هفتم از مرحله برگشت رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور با نتیجه 3 بریک مغلوب شهرداری همدان شد و رده دوم جدول رده بندی را از دست داد.