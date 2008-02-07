192 پروژه در شهرستان بویراحمد افتتاح و کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، خلیفه خلقی پور، بعد از ظهر امروز در آیین افتتاح کارخانه تولید پروفیل فولادی یاسوج، افزود: از این تعداد 184 پروژه با اعتبار 272 میلیارد ریال و اشتغالزایی یک هزار و 20 نفر به بهره برداری رسید و هشت پروژه با اعتبار 45 میلیارد ریال و اشتغالزایی 124 نفر نیز کلنگ زنی شد.

به گفته وی، این طرحها در بخشهای صنعت و معدن، کشاورزی، خدمات، فرهنگ و آموزشی و امور زیر بنایی هستند.

وی کارخانه تولید پروفیل فولاد با اعتبار 25 میلیارد ریال و اشتغالزایی 26 نفر، کارخانه فرآورده های گوشتی با اعتبار 13 میلیارد و 400 میلیون ریال و اشتغالزایی 25 نفر، کارخانه تولید آسفالت، شن و ماسه تنگ سرخ با اعتبار 10 میلیارد ریال و اشتغال 25نفر، کارخانه بسته بندی آب معدنی آب نهر با اعتبار 12 میلیارد و 400 میلیون ریال و اشتغالزایی 22 نفر را تعدادی از طرحهای افتتاحی نام برد.

وی همچنین، کارخانه تولید فرم پلی استایرن با هزینه سه میلیارد ریال و اشتغال 15 نفر، شرکت تولید تابلوهای برق با هزینه دو میلیارد و 400 میلیون ریال و 12 نفر اشتغالزایی، شرکت تراشکاری 1200 تنی با اعتبار یک میلیارد و 500 میلیون ریال با 10 نفر اشتغالزایی، کارخانه شستشو و دانه بندی شن و ماسه اسلام آباد با هزینه دو میلیارد و 493 میلیون ریال و 12 نفر اشتغالزایی، استادیوم ورزشی یاسوج با هزینه سه میلیارد و 500 میلیون ریال و ده ها فضای آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی، برقی رسانی و روشنایی معابر، مرکز بهداشتی درمانی، احداث گلخانه ها، گاوداریهای صنعتی، آبیاری قطره ای، مسکن محرومین و کارگاه های تولید مصالح ساختمانی را از دیگر طرحهای افتتاحی برشمرد.