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۱۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۶:۵۴

192 پروژه در شهرستان بویراحمد افتتاح و کلنگ زنی شد

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: 192 پروژه در شهرستان بویراحمد با اعتبار 317 میلیارد ریال و اشتغالزایی برای یک هزار و 770 نفر به بهره برداری رسید یا عملیات اجرایی آن آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، خلیفه خلقی پور، بعد از ظهر امروز در آیین افتتاح کارخانه تولید پروفیل فولادی یاسوج، افزود: از این تعداد 184 پروژه با اعتبار 272 میلیارد ریال و اشتغالزایی یک هزار و 20 نفر به بهره برداری رسید و هشت پروژه با اعتبار 45 میلیارد ریال و اشتغالزایی 124 نفر نیز کلنگ زنی شد.

به گفته وی، این طرحها در بخشهای صنعت و معدن، کشاورزی، خدمات، فرهنگ و آموزشی و امور زیر بنایی هستند.

وی کارخانه تولید پروفیل فولاد با اعتبار 25 میلیارد ریال و اشتغالزایی 26 نفر، کارخانه فرآورده های گوشتی با اعتبار 13 میلیارد و 400 میلیون ریال و اشتغالزایی 25 نفر، کارخانه تولید آسفالت، شن و ماسه تنگ سرخ با اعتبار 10 میلیارد ریال و اشتغال 25نفر، کارخانه بسته بندی آب معدنی آب نهر با اعتبار 12 میلیارد و 400 میلیون ریال و اشتغالزایی 22 نفر را تعدادی از طرحهای افتتاحی نام برد.

وی همچنین، کارخانه تولید فرم پلی استایرن با هزینه سه میلیارد ریال و اشتغال 15 نفر، شرکت تولید تابلوهای برق با هزینه دو میلیارد و 400 میلیون ریال و 12 نفر اشتغالزایی، شرکت تراشکاری 1200 تنی با اعتبار یک میلیارد و 500 میلیون ریال با 10 نفر اشتغالزایی، کارخانه شستشو و دانه بندی شن و ماسه اسلام آباد با هزینه دو میلیارد و 493 میلیون ریال و 12 نفر اشتغالزایی، استادیوم ورزشی یاسوج با هزینه سه میلیارد و 500 میلیون ریال و ده ها فضای آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی، برقی رسانی و روشنایی معابر، مرکز بهداشتی درمانی، احداث گلخانه ها، گاوداریهای صنعتی، آبیاری قطره ای، مسکن محرومین و کارگاه های تولید مصالح ساختمانی را از دیگر طرحهای افتتاحی برشمرد.

خلقی پور بیمارستان زاگرس توسط بخش خصوصی با اعتبار 20 میلیارد ریال، مدول 2 و 3 تصفیه خانه فاضلاب شهری با اعتبار 14 میلیارد ریال و سالن ورزشی گراب با اعتبار یک میلیارد و 500 میلیون ریال را برخی از طرحهای کلنگ زنی این شهرستان نام برد.

کد مطلب 634889

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