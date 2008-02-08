پنج درصد داروی وارداتی کشور 40 درصد ارز از کشور خارج می کند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، باقری لنکرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با بیان اینکه ارزبری 96 درصد تولیدات داخلی به لحاظ تهیه برخی مواد اولیه، 60 درصد است، افزود: بهترین راهکار برای غلبه بر وضیعیت موجود در زمینه دارو، افزایش ارزش افزوده دارو است و این فرآیند در کشور از هفت سال پیش شروع شده است.

وی یادآور شد: تا شهریور ماه سال 83 تنها دو محصول با قابلیت ارزش افزوده بالا وجود داشت که در حال حاضر این تعداد به پنج مورد رسیده و کار مطالعه هفت محصول دیگر در دست انجام است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تلاش وزرات بهداشت را برای وارد کردن این محصولات در مدت زمانی کوتاه به سیستم داوریی کشور عنوان کرد و افزود: وزارت بهداشت در کنار وارد کردن داور به سیستم داروی کشور وظیفه استاندارد سازی داورها را برعهده دارد و در حال حاضر برخی داروها با بیش از دو سال آزمایش اجازه ورود به سیستم داوری را کسب کرده اند.

لنگرانی یادآور شد: در ماه‌ های اخیر شاهد کاهش تعرفه برخی از داروها بوده ‌ایم اما داروهایی نیز وجود داشته که تعرفه‌ اش افزایش یافته و یکی از دلایل افزایش تعرفه برخی از کالاها، افزایش قیمت ماده اولیه آنتی بیوتیک ‌ها تا 400 درصد بوده که در کشور ما نیز بخش عمده ‌ای از این مواد اولیه وارد می‌شود.

لنگرانی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص آمار بیماران مبتلا به ایذر در کشور گفت: در حال حاضر 16 هزار و 700 نفر در کشور مبتلا به بیماری ایدز هستند و دو هزار نفر نیز بر اثر این بیماری از سال 65 تاکنون فوت کرده ‌اند.

وی افزود: در زمینه بیماری ایدز جزء کشورهایی هستیم که در ارائه خدمات بیماران ایدزی بسیار شفاف عمل می‌کنیم و به عنوان تنها کشور در منطقه هستیم که به بیماران ایدزی خدمات رایگان ارائه می‌دهیم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به افزایش تختهای بیمارستان در طول 5/2 سال گذشته یادآور شد: در طول این مدت، حدود هفت هزار تخت غیرفعال را فعال کرده و 11 هزار تخت فعال نیز به تختهای بیمارستانی اضافه کرده‌ایم.

لنکرانی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از بهبود شاخص تعداد پرستاران نسبت به تختهای بیمارستانی خبر داد و یادآور شد: شاخص کادر پرستاری سالها با افت روبه رو بود، ولی در طول 5/2 سال گذشته این شاخص که 09/0 درصد بوده هفت درصد افزایش داشته است.

وزیر بهداشت وجود پزشک خانواده را در روستاها برای ایجاد زمینه بهداشت و نیز رسیدگی به بیماران موثر دانست و گفت: آثار فعالیت پزشک خانواده در جامعه بسیار مشهود است زیرا در حال حاضر شاخص مرگ و میر در نوزادان روستایی 20 درصد کاهش پیدا کرده است.

لنکرانی با اشاره به اینکه نگاه سلامت محوری در جامعه رشد پیدا کرده است، افزود: تنها نقص موجود این بخش در کشور این است که هنوز نتوانسته ‌ایم پزشکان متخصص و فوق تخصص را تامین کنیم.

وی با بیان اینکه مقالات متعدد در دنیا نشان داده که افزایش تعداد دندان پزشکان با رعایت بهداشت دهان و دندان مرتبط است، افزود: در زمینه بهداشت دهان و دندان باید بحث پیشگیری و ارتقاء سلامت را در پیش بگیریم.

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه تعرفه‌های درمانی در بخش دولتی در کشور جزء پایین‌ترین تعرفه‌ها در منطقه است، یادآور شد: افزایش تعرفه‌ها متناسب با قدرت خرید مردم، پوشش بیمه ‌ای و نوع خدمات ارائه شده در جامعه صورت می‌گیرد.

لنکرانی با اشاره به وجود 12 اورژانس هوایی در استانهای مختلف، خاطرنشان کرد: در ابتدای دولت نهم تنها چهار اورژانس هوایی در کشور فعال بود و در حال حاضر شاهد فعالیت 12 اورژانس هوایی در کشور هستیم.

لنکرانی با اشاره به این که هم اکنون شش اورژانس هوایی موردی نیز در مواقع خاصی از سال فعال هستند، بیان داشت: ایجاد اورژانس هوایی در بیمارستان فوق تخصصی آیت الله موسوی زنجان نیز جزء برنامه‌های ووزارتخانه است.

وزیر بهداشت همچنین از آماده سازی دانشکده داروسازی در زنجان طی 9 ماه آینده خبرداد و یادآور شد: در سال 74 مسئولان تعهد مکتوب نوشته بودند که دانشکده داروسازی و دانشکده دندانپزشکی مورد نیاز استان زنجان نسیت، اما با تلاش‌ها و پیگیری‌های به عمل آمده این دو دانشکده احیاء شد و دانشکده داروسازی در حال حاضر دانشجو نیز پذیرفته است.