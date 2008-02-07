به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ملی لبنان، علامه فضل الله این مطلب را در دیدار امروز خود با محمد رضا شیبانی سفیر جمهوری اسلامی ایران درشهر بیروت بیان داشت.

دوطرف در این دیدار اوضاع و تحولات لبنان و منطقه و پیشرفتهای علمی ایران را با توجه به پرتاب موشک کاوشگر ایران به فضا بررسی کردند.

علامه فضل الله گفت: پیشرفت علم و فناوری در ایران بویژه در زمینه فضایی مایه افتخار جهان اسلام است و نشان می دهد که کشورهای اسلامی می توانند به مدارج بالای علمی برسند و اقتصاد خود را رشد داده و توانمندی های خود را توسعه دهند و از نیاز مداوم به دیگران در سطوح علمی و صنعتی و نظایر آن رها شوند.

وی افزود: موضع منفی واشنگتن در قبال این تجربه (فضایی ایران) ماهیت واقعی مواضع آمریکا در قبال مسئله هسته ای ایران را برملا می کند و نشان می دهد که واشنگتن درتلاش برای جلوگیری از تبدیل شدن ایران به یک کشور علمی و صنعتی با تکیه بر توانمندیهای داخلی خود است.

علامه فضل الله افزود: در نتیجه، موضوع به نگرانی از تبدیل شدن ایران به یک قدرت هسته ای نظامی مربوط نمی شود زیرا آمریکا و سایر کشورهای غربی حامی آن به طور یقین می دانند که ایران به دنبال این هدف نیست بلکه موضوع در تلاش برای جلوگیری از پیشرفت علمی ایران با تکیه بر توانمندیهای علمی جوان این کشور است.

علامه فضل الله درباره مسئله داخلی لبنان نیز گفت: آمریکا خواهان راه حل سریعی برای بحران لبنان نیست و در نتیجه به نقش خود در به شکست کشاندن همه ابتکارعملها و راه حلها ادامه خواهد داد.