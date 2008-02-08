فاصله هزینه و تعرفه های واردکنندگان خودرو و قطعات باید حذف شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد مهدی سیادت، ظهر امروز در مراسم افتتاح خط تولید خودرو ویتارا گفت: توسعه یافتگی واقعی توانایی در تولید کالا با سهم ارزش افزوده بالایی از دانش است.

وی با اشاره به نصب و راه اندازی خط تولید ویتارا در تابستان سال 86 در این شرکت ادامه داد: خط تولید ویتارا توسط مهندسان داخلی طراحی و ساخته شد و در اولین ارزیابی، کارشناسان ژاپنی صلاحیت خط را تایید کردند.

سیادت عمر ویتارا را در بازار ایران حدود 10 سال پیش بینی کرد و اظهار داشت: با توجه به قابلیت های خودرو در دیفرانسیل، قدرت بالا، مصرف 6/7 تا 6/11 لیتر در 100 کیلومتر و قدرت 100 اسب بخار، امیداواریم با استقبال روبرو شود.

مدیرعامل شرکت ایران خودرو خراسان از هدف گزاری برای تولید 10 هزار دستگاه در سال 87 خبر داد و بیان داشت: سال آینده هفت هزار دستگاه و تا پایان امسال نیز دو هزار و 500 دستگاه ویتارا تولید خواهد شد.

وی با اشاره به اقتصادی بودن تولید تمام قطعات در داخل گفت: خط تولید ویتارا یک خط کامل است و به تدریج سعی می کنیم قطعات با مصرف بالا را در داخل تولید کنیم.

سیادت در ادامه صنعت خراسان را قبل از راه اندازی ایران خودرو خراسان محدود به شرکت های قطعه سازی و کارخانه های قند خواند و افزود: هم اکنون 400 واحد در شهرک صنعتی توس فعالیت می کنند که جزء صنایع کوچک محسوب می شوند به طوریکه صنعت با کششی که منجر به تولید دانش شود، نداشته ایم.

وی سود این شرکت را معقول اعلام کرد و یادآور شد: عملکرد مالی شرکت امیدوار کننده است و با توجه به اینکه در ابتدا قرار بود در خراسان فقط پیکان تولید شود، امروز پارس، 405 و ویتارا تولید می کنیم و همچنین به جای 100 هزار دستگاه پژو، 150 هزار دستگاه تولید می شود و این خود گویای این مطلب است.

سیادت افزود: تا انتهای پروژه به ایران خودرو خراسان 150 میلیارد تومان بودجه اختصاص خواهد یافت که تاکنون 85 درصد سرمایه گذاری شده است به طوریکه توانسته ایم در سال گذشته یک هزار فرصت شغلی مستقیم ایجاد و پیش بینی می شد همین میزان نیز در سال جاری اشتغال داشته باشیم.

وی عنوان کرد: متاسفانه بازارهای همسایه به شدت تحت تاثیر خودروهای دست دوم هستند که از سیاستهای دولت هایشان ظرفیت اقتصادی مناطق و توان اقتصادی مردم متاثر می شود و امیدواریم در سال آینده با آگاهی مسئولان کشورهای همسایه شرایط برای صادرات فراهم شود.